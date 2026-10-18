[속보] 경찰 ‘소방관 순직’ 부천 공장 대표 입건…“화재 예방 조치 소홀”

세줄 요약 부천 공장 화재로 소방관 순직 및 8명 중경상

경찰, 공장 대표 업무상 과실치상·실화 입건

화재 예방 조치 소홀·안전관리 실태 조사

이미지 확대 부천 도장공장 화재 현장. 부천소방서 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

고(故) 김진석 소방위가 숨지고 7명이 다친 경기 부천시 공장 화재와 관련해 경찰이 공장 대표를 입건했다.경기남부경찰청 부천 도장공장 화재 사고 수사전담팀은 공장 대표인 70대 A씨를 업무상 과실치상 및 업무상 실화 혐의로 입건했다고 18일 밝혔다.A씨는 지난 16일 화재가 발생한 부천시 오정구 내동의 한 금속사출 인쇄공장에서 화재 예방 조치를 소홀히 한 혐의를 받는다.경찰은 화재 다음 날인 17일 A씨와 직원 등 공장 관계자 5명을 참고인 신분으로 조사했다. 사고 당시 작업 상황과 안전관리 실태 등을 확인한 경찰은 화재 발생과 관련한 과실이 있다고 보고 A씨를 입건했다.경찰은 A씨를 상대로 구체적인 발화 경위와 안전관리 수칙 준수 여부를 조사하고, 공장의 다른 관계자들을 상대로 한 조사도 이어갈 방침이다.앞서 지난 16일 오전 8시 38분쯤 해당 공장에서 발생한 불이 2시간 28분 만에 진화됐다. 진화 과정에서 김 소방위가 숨지고, 다른 40대 소방대원 1명은 중상을 입었다.또 다른 소방관 4명은 열탈진 증상, 공장 관계자 2명은 연기 흡입 등으로 병원 치료를 받는 등 모두 8명이 중경상을 입었다.정부는 김 소방위에 대해 예우를 다하기 위해 소방장에서 소방위로의 1계급 특진과 옥조근정훈장을 추서했으며 국립현충원 안장 등을 지원할 계획이다.김소라 기자