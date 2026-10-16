[포착] “소방 재정 빨대” 추미애 앞에서 눈물 터뜨린 부천 공장화재 소방관

부천 공장 화재로 소방관 5명 등 7명 부상

“소방은 재정 빨대” 발언한 추미애 현장방문

이미지 확대 흐느끼는 소방관, 위로하는 도지사 16일 부천 오정구의 한 도장공장 화재현장에서 소방관이 흐느끼고 있다. 추미애 경기도지사가 위로의 말을 건네고 있다. 2026.10.16. 뉴시스

이미지 확대 부천 공장 화재…소방관 등 7명 중경상 16일 오전 경기도 부천시 오정구 한 금속부품 도장공장에서 불이 나 불길이 치솟고 있다. 이 불로 소방관 5명과 공장 관계자 2명 등 7명이 중경상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 2026.10.16 부천소방서 제공

이미지 확대 ‘동료 소방관 중상’ 눈물 쏟는 소방관 16일 경기 부천의 한 금속부품 도장 공장에서 화재 진압을 마친 소방대원이 동료 소방관의 심각한 부상 소식에 눈물을 흘리고 있다. 2026.10.16 연합뉴스

이미지 확대 위로 건네는 추미애 지사 추미애 경기도지사가 16일 경기 부천시 한 금속 도장공장 화재 현장에서 동료 부상으로 슬퍼하는 소방대원을 위로하고 있다. 2026.10.16 연합뉴스

이미지 확대 추미애 지사, 소방관 위로해 보지만 추미애 경기도지사가 16일 부천 오정구의 한 도장공장 화재현장에서 흐느끼는 소방관을 위로하고 있다. 2026.10.16. 뉴시스

이미지 확대 추미애 경기지사가 13일 경기 수원시 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 질의에 답변하고 있다. 2026.10.13 이지훈 기자

이미지 확대 울음 터뜨린 소방관, 위로 건네는 도지사 16일 경기도 부천시 오정구의 한 도장공장 화재 현장에서 한 소방관이 눈물을 흘리고 있다. 추미애 경기도지사가 위로의 말을 전하고 있다. 2026.10.16. 뉴시스

세줄 요약 부천 공장 화재, 소방관 포함 7명 부상

심정지 대원 발생, 동료들 눈물과 충격

추미애 현장 방문, 치료·회복 지원 약속

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추미애 경기도지사가 16일 소방관 5명을 포함해 7명이 다친 경기 부천 공장 화재 현장을 찾았다.더불어민주당이 “소방이 가장 큰, 골치 아픈 재정 빨대”라는 추 지사의 발언을 사과한 가운데 이날 동료를 잃을 뻔한 소방관은 눈물을 감추지 못한 채 추 지사를 마주했다.소방 당국에 따르면 이날 오전 8시 38분쯤 부천시 오정구의 한 금속사출 인쇄(도장) 공장에서 큰불이 나 소방관 5명을 포함한 7명이 다쳤다.소방 당국은 “공장 3층 세척실에서 불이 났다”는 신고를 받고, 화재 발생 19분 만에 대응 1단계를 발령한 데 이어 연소 확대와 인명 피해를 막기 위해 인접 소방서 5~6곳의 인력·장비를 동원하는 대응 2단계를 발령했다.이 과정에서 화재 신고를 받고 처음으로 현장에 도착해 불을 끄고 있던 40대 소방대원 2명이 중상을 입었고, 이 중 1명은 심정지 상태로 병원에 이송됐다.다른 소방관 3명도 열탈진 증상을 보여 병원에 실려 갔고, 공장 관계자 2명은 연기 흡입 등으로 병원 치료를 받고 있다.소방 당국은 화재 발생 1시간 44분 만인 오전 10시 22분쯤 큰 불길을 잡고, 대응 단계를 모두 해제했다.연합뉴스 등에 따르면 부천소방서 소속 한 소방대원은 동료가 심정지 상태로 병원에 실려 갔다는 소식에 울음을 터뜨렸다.동료의 생사를 걱정한 이 대원은 연신 눈물을 흘리며 자책이라도 하듯 장구류를 발로 차기도 했다.또 다른 대원 역시 새빨갛게 충혈된 눈으로 현장을 지켰고, 주변에 있던 다른 동료들도 고개를 푹 숙인 채 바닥만 바라보며 말이 없었다.화재 현장을 찾은 추 지사 역시 동료 걱정에 빠진 대원들을 마주쳤다.추 지사는 “경기소방이 3분 만에 출동해 피해 확산을 막아냈다”면서 “현장에서 작업하는 분들을 먼저 내보내고 소방관들이 가장 뒤늦게 남아서 나오다가 미처 안전하게 대피를 못 했다”며 안타까움을 표했다.4층짜리 건물 3층에 위치한 화재 발생 공장에는 4류 위험물 중 제2석유류가 담긴 20L짜리 통 100개가량, 총 2t에 달하는 인화성 물질이 있었던 것으로 잠정 조사됐다.선착대를 비롯해 소방 당국이 제때 진화하는 데 성공하지 못했다면 더 큰 사고로 번질 뻔했다.추 지사는 “부상한 소방관들의 치료와 회복에 만전을 기하도록 하겠다”고 말했다.공교롭게도 추 지사가 소방대원들을 마주한 이날 소속 더불어민주당은 추 지사의 발언으로 불거진 논란에 대해 사과했다.민주당은 이날 이용우 대변인 명의의 논평을 내고 “국민의 생명과 안전을 지키는 소방관들의 헌신은 존중받아 마땅합니다”라면서 “추 지사가 사용한 표현으로 상처받은 소방공무원과 가족 여러분께 진심으로 사과한다”라고 밝혔다.이어 “지방재정의 어려움을 설명하려는 취지였더라도 위험한 현장에서 묵묵히 소임을 다하는 소방관들의 노고와 자부심을 충분히 헤아리지 못한 점을 무겁게 받아들인다”면서 “소방관들의 노고를 충분히 헤아리고 그에 걸맞은 지원을 해왔는지도 돌아보겠다”라고 했다.그러면서 “소방관의 안전을 위한 지원 확대와 함께 인력과 장비 확충, 근무 환경과 처우 개선에 필요한 예산 확보에 힘쓰겠다”면서 내년도 예산안 심사 때 지원 확대를 위해 노력하겠다고 강조했다.앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 대상 국정감사에서 지자체의 재정 문제를 언급하면서 국가직인 소방공무원 관련 예산을 언급하면서 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 말했다.이에 경기도는 15일 “해당 발언은 소방공무원이 국가직으로 전환됐음에도 관련 재정을 지자체가 대부분 부담하고 오히려 국고 지원 비율이 줄어드는 것을 강조하는 취지”라고 해명했다.이날 화재 현장에서 추 지사는 ‘재정 빨대’ 발언에 대해 별다른 언급을 하지는 않았다.전날 양대 노총 소속 소방공무원 노동조합도 추 지사 발언에 일제히 반발하고 나섰다.한국노총 소속 한국소방공무원노동조합은 성명을 내고 추 지사가 소방공무원을 지자체 재정에 부담을 주는 존재로 취급했다며 유감을 표했다.한국소방노조는 ”소방은 누군가의 주머니를 축내는 빨대가 아니라 국민이 기댈 수 있는 최후의 수호자“라면서 ”정부는 소방관을 국가직으로 전환했다며 생색을 내놓고, 정작 인건비는 여전히 지방자치단체에 떠넘기고 있다“고 비판했다.지난 14일 민주노총 소속 전국공무원노동조합 소방본부도 성명을 통해 추 지사의 발언이 소방공무원들의 헌신을 폄훼했다며 공식 사과를 요구했다.전공노 소방본부는 ”소방공무원은 경기도 재정을 갉아먹는 ‘빨대’가 아니라 도민의 생명과 재산을 지키는 최후의 보루“라며 ”추 지사는 전국 7만 소방공무원에게 즉각 사과하라“고 촉구했다.신진호 기자