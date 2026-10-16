[속보] 거동 어려운 아내 살해한 남성 숨진 채 발견… 수년간 뇌졸중 병간호

세줄 요약 고양 아파트서 70대 남성, 아내 살해 뒤 숨진 채 발견

뇌졸중 앓던 아내, 거동 어려워 침대 생활한 정황

가족 신고로 수색, 화단서 남성 발견해 수사 착수

이미지 확대 노부부 자료사진. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 123RF

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경기 고양에서 70대 남성이 아내를 살해한 뒤 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.16일 경찰과 소방당국 등에 따르면 전날 오전 1시 40분쯤 고양시 덕양구의 한 아파트에서 ‘어머니가 숨져 있고 아버지는 실종됐다’는 가족의 신고가 접수됐다.현장에 출동한 경찰은 아파트 주변을 수색하던 중 약 200m 떨어진 화단에 70대 남성 A씨가 숨져 있는 것을 발견했다.경찰은 A씨가 함께 생활하던 70대 아내 B씨를 살해한 뒤 자신도 목숨을 끊은 것으로 보고 있다.뇌졸중을 앓던 B씨는 거동이 어려워 침대에 누워 생활해 왔으며, A씨는 수년간 아내를 병간호해 온 것으로 전해졌다.경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.이정수 기자