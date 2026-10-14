“처음 만난 女, 만취하자 집으로”…집단 성폭행한 20대男 3명 구속 기소

세줄 요약 처음 만난 여성 만취시킨 뒤 집으로 데려간 혐의

경찰 불송치 뒤 보완 수사로 3명 전원 구속 기소

포항지청, 피해자 보호와 2차 가해 방지 지원

이미지 확대 대구지방공소청·대구광역공소청 상황실에 불이 켜져 있다. 2026.10.1. 연합뉴스

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경찰이 불송치한 성폭행 피의자 3명이 보완 수사를 통해 전원 구속 기소됐다.14일 대구지방공소청 포항지청은 성폭력처벌법 위반(특수준강간) 혐의로 A씨 등 남성 3명을 구속 기소했다.친구 사이인 이들은 지난해 10월 7일 처음 만난 여성인 B씨(20대)와 술을 마시다가 만취하자 집으로 데려가 성폭행한 혐의를 받고 있다.앞서 경찰은 피고인 중 자기 집에 여성을 데려간 C씨를 준강제추행으로만 송치하고 다른 두 명은 증거 불충분으로 불송치했다.이에 검사가 보완 수사를 거쳐 3명을 모두 구속한 뒤 기소했다.포항지청 관계자는 “피고인들에게 책임에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 하고 2차 가해가 발생하지 않도록 피해자 보호와 범죄피해지원센터와 연계해 다각적으로 피해자를 지원할 예정”이라고 밝혔다.이보희 기자