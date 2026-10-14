“밤늦게 제주공항 도착해도 걱정마세요”… 심야 택시 보상금 인상 운행기피 사라진다

제주도, 15일부터 한 달간 택시 지원금 1500원 인상

동일주·서일주·번영로 심야버스 3개 노선 11월 추가

이미지 확대 위성곤 제주지사가 심야 제주공항 택시 운행을 직접 점검하고 있다. 제주도 제공

세줄 요약 심야 공항 택시 보상금 한시 인상

원거리 심야버스 3개 노선 추가

전세버스 긴급 투입 체계 확대

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밤늦게 제주국제공항에 도착한 승객들의 교통 불편을 줄이기 위해 제주도가 심야 택시 보상금을 올리고 원거리 심야버스 3개 노선을 추가한다. 다만 보상금 인상에 따른 택시 공급 증가 규모는 아직 파악되지 않았고, 심야버스의 정확한 운행 개시일도 정해지지 않아 대책의 실효성을 높이는 것이 과제로 꼽힌다.제주도는 심야시간 공항 운행 택시에 지급하는 보상금을 15일부터 다음 달 14일까지 한 달간 기존 1회당 2200원에서 3700원으로 인상한다고 14일 밝혔다.적용 시간은 오후 9시부터 다음 날 오전 1시까지다. 2016년부터 같은 수준의 지원금을 지급해 왔지만, 운수 종사자 고령화와 야간 운행 기피 등으로 심야 택시 부족 현상이 이어지면서 지원금을 한시적으로 올리기로 했다.도내 택시 운송종사자 5241명 가운데 65세 이상은 2036명으로 38.8%에 이른다. 오후 9시 이후 택시 운행률도 약 43% 수준으로 떨어진다. 특히 16일부터 22일까지 제주에서 열리는 전국체육대회 기간 공항 이용객이 늘어날 것으로 예상되면서 심야 수송력 확보가 시급한 상황이다.문제는 보상금 인상이 실제 택시 공급 확대로 이어질지 아직 불확실하다는 점이다.도는 보상금을 올려 시내에서 운행하거나 대기하던 택시를 공항으로 유도한다는 방침이지만, 몇 대가 추가로 유입될지는 파악하지 못했다고 밝혔다. 공항 관제시스템과 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 택시의 공항 진입과 승객 탑승 여부를 확인한 뒤 지원금을 지급할 계획이다.도는 공항공사와 택시업계 간 연락체계를 활용해 승객 대기 줄이 길어지는 등 수송 수요가 급증하면 택시의 공항 유입을 유도할 방침이다. 이번 지원금 인상은 한시적으로 시행하고, 2027년부터 심야 택시 지원을 본격적으로 확대하는 방안도 검토한다. 공항 내 택시 승차대 안내표지도 이달 중 설치할 예정이다.시외 방면 심야버스도 늘어난다. 11월 중 동일주로(조천·구좌·성산), 서일주로(애월·한림·한경), 번영로(표선·남원) 등 3개 노선의 급행버스를 추가 운행할 계획이다. 버스는 제주공항에서 오후 10시 40분쯤 출발할 예정이다.도 관계자는 “11월 중순쯤 운행이 가능할 것으로 전망했지만, 정확한 개시일은 확정되지 않았다”고 밝혔다.현재 공항을 경유하는 제주시내 심야버스는 다음 날 오전 0시 25분까지 하루 26차례 운행한다. 그러나 시외 방면은 서귀포시내행 800-1번이 오후 11시, 모슬포행 151-1번이 오후 10시 30분에 출발하는 등 노선과 운행 시간이 제한적이다. 성산과 한경, 남원 등 원거리 지역으로 이동하는 승객은 늦은 항공편으로 도착할 경우 대중교통 이용에 어려움을 겪어 왔다.항공편 지연 등으로 심야 도착객이 한꺼번에 몰릴 때는 전세버스도 긴급 투입한다. 기존에는 기상 악화로 공항 체류객이 대규모로 발생했을 때 주로 전세버스를 투입했지만, 앞으로는 택시와 버스의 수송력이 부족한 경우에도 긴급 수송에 나설 수 있도록 체계를 확대할 계획이다. 전세버스는 하루 1대당 약 30만원이 들 것으로 추산되며, 45일간 운영하면 약 5000만~6000만원이 소요될 것으로 예상된다. 다만 실제 투입 기간과 비용은 확정되지 않았다.제주도 관계자는 “전국체육대회 기간을 비롯해 심야 공항 이용객이 늘어나는 상황에서 교통 불편이 발생하지 않도록 택시와 버스, 전세버스를 연계한 대책을 마련했다”며 “심야에도 공항 이용객이 불편 없이 이동할 수 있도록 교통편의를 지속적으로 개선하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자