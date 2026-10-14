전 연인 살해한 60대, 검거 전 농약 음독… 중환자실 치료중

체포 48시간 내 회복 어려워 임시 석방

퇴원하면 신병 확보해 구속영장 재신청

스토킹·성폭력 등 4차례 신고에도 참변

입원 기간 형사 상시 배치해 감시

이미지 확대 제주 40대 여성 살해 60대 긴급체포 12일 오전 제주시 연동 한 길거리에서 40대 여성을 흉기로 살해한 60대가 긴급체포됐다. 사진은 뉴시스가 입수한 범행 당시 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상 갈무리. 뉴시스

세줄 요약 전 연인 살해 60대, 검거 전 농약 음독

중환자실 치료 뒤 병원 임시 석방 조치

반복 신고에도 피해자 보호 공백 논란

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주에서 스토킹과 성폭력 등으로 4차례 신고됐던 전 연인을 살해한 60대 남성 A씨가 경찰에 검거되기 전 농약을 마신 것으로 드러났다.A 씨는 한때 위중한 상태에 빠져 중환자실에서 치료받았으며, 경찰은 체포 시한 내 건강 회복이 어렵다고 판단해 병원 치료를 받도록 임시 석방했다.14일 제주서부경찰서에 따르면 살인 혐의로 긴급체포된 A씨는 유치장에 입감된 뒤 건강 이상을 호소해 병원으로 옮겨졌다. 경찰은 A씨가 검거 전 자신의 차량에 보관하던 농약을 마셨다고 진술한 것으로 파악했다.경찰은 A씨에 대해 두 차례 병원 진료를 실시했다. 검사 결과와 의사 진단에 따라 중환자실에서 치료를 받게 했으며, 한때 위중했던 건강 상태는 현재 안정된 것으로 전해졌다.경찰은 A씨가 체포 시한인 48시간 안에 정상적인 수사를 받기 어려울 정도로 회복하기 힘들다고 판단해 지난 13일 오후 치료를 위해 석방했다. 이에 따라 경찰이 신청했던 구속영장도 취소됐다.경찰은 A씨가 입원한 병원에 형사들을 상시 배치해 도주와 자해 가능성을 차단하고 관리 공백이 발생하지 않도록 감시할 방침이다. A씨가 건강을 회복해 퇴원하면 신병을 다시 확보해 구속영장을 신청할 예정이다.A씨는 지난 12일 오전 1시 38분쯤 제주시 연동의 한 호텔 앞에서 헤어진 연인인 40대 여성 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다. A씨는 귀가하던 B씨를 자신의 차량으로 끌고 간 뒤 차량 안에 있던 흉기를 휘두른 것으로 조사됐다. 피해자 B씨가 차고 있던 스마트워치는 주거지 입구에서 A씨가 뜯어내는 바람에 작동하지 않은 것으로 알려졌다.경찰 조사 결과 B씨는 지난해 10월부터 올해 5월까지 A씨를 스토킹과 성폭력, 교제폭력 등으로 모두 4차례 신고했던 것으로 파악됐다. 반복된 신고에도 피해자가 살해되는 참변이 발생하면서 경찰의 피해자 보호 조치가 제대로 작동했는지에 대한 의문도 커지고 있다.제주 강동삼 기자