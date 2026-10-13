양손에 흉기 들고… 1층부터 3층까지 돌며 ‘묻지마 칼부림’

인천 대형 상업시설에서 8명 부상

이미지 확대 상업시설 2층 식당가 폐쇄회로(CC) TV에 찍힌 용의자 모습.

연합뉴스

이미지 확대 13일 인천 남동구의 한 대형마트가 입점한 상업시설에서 흉기 난동 사건이 발생한 직후 119 구급대원들이 한 피해자를 긴급 이송하고 있다. 50대 남성이 무차별로 휘두른 흉기에 8명이 다쳤다. 현장에서 체포된 용의자는 앞서 살인미수 혐의로 복역한 뒤 전자발찌를 착용 중인 것으로 전해졌다.

뉴시스

세줄 요약 인천 복합건물서 전자발찌 남성 흉기 난동

1층부터 3층까지 이동하며 8명 부상

경찰 현장 체포, 약물 복용 여부 조사

2026-10-14 8면

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인천의 한 대형 상업시설에서 불특정 다수를 대상으로 한 흉기 난동 사건이 발생해 8명이 부상을 입었다.13일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오후 1시 49분쯤 인천 남동구 C＆C 복합건물에서 칼부림이 났다는 신고가 119로 접수됐다. 현장에 출동한 경찰은 A(59)씨를 현행범 체포해 남동경찰서로 이송했다.A씨는 이날 건물 1층 소매 상가와 2층 푸드코트, 3층 지상 주차장 등에서 흉기를 휘둘러 8명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.피해자는 푸드코트에서 집중적으로 발생했다. 20대 여성 2명, 40대 여성 2명, 30대 남녀 각 1명 등 6명이 식사 또는 볼일을 보던 중 피습됐다. 이 중 20대 여성 1명은 심정지 상태에서 병원으로 이송돼 긴급 수술을 받았다. 또 1층에선 40대 여성이, 3층에선 50대 여성이 각각 갈비뼈와 어깨에 좌상을 입었다.목격자들에 따르면 등산복 차림의 A씨는 양손에 흉기를 쥔 상태로 테이프를 감아 손에서 떨어지지 않게 고정했다. 그는 지하에서부터 에스컬레이터를 타고 지상 층으로 올라가며 범행을 저질렀으며 흉기 10여개가 든 배낭을 메고 있었다. A씨는 1층에서 범행을 한 뒤 빠른 걸음으로 에스컬레이터를 이용해 2층으로 올라갔다.A씨의 무차별 범행에 현장은 순식간에 아수라장으로 변했다. 게임샵을 하는 강모씨는 “비명소리가 들려 나가 보니 직원으로 보이는 여성이 피를 흘리고 있었다”며 “뒤를 돌아보니 한 남성이 양손에 칼을 들고 서 있었다”고 설명했다. 강씨는 A씨가 자신을 향해 걸어오자 재빨리 매장으로 들어가 간신히 참변을 면했다.A씨의 엽기적인 행각을 목격한 분식점 업주는 A씨가 체포된 이후에도 “범행 장면이 잊히지 않는다. 너무 불안하다”고 호소했다.A씨의 난동은 2층 식사하던 남성들이 의자를 들고 막아선 후 잠깐 멈췄다. 이후 A씨는 3층까지 고장 난 에스컬레이터를 거쳐 올라갔고 이곳에서 또 칼을 휘둘렀다. A씨는 4층 CGV 영화관까지 올라가려다 에스컬레이터가 막혀 있자 3층으로 돌아왔다.인천 계양구에 거주하는 A씨는 앞서 살인미수 혐의로 4년을 복역한 뒤 출소해 현재 전자발찌를 착용하고 있는 것으로 알려졌다. 그는 지난달 계양구에 있는 한 병원 앞에서 피해를 호소하는 1인 시위를 벌였다. 다만, 이 시위와 이날 범행과의 연관성은 확인되지 않았다.경찰은 A씨가 다량의 약물을 소지하고 있었던 것으로 확인했다. A씨는 경찰 조사에서도 범행 당시 약물을 복용한 상태였다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨가 복용한 약물이 향정신성의약품인지 여부를 확인하기 위해 관련 기관에 감정을 의뢰할 계획이다. 경찰은 A씨를 상대로 범행 동기와 사건 경위 등을 조사하고 있다.사건이 발생한 건물은 ﻿평소 쇼핑, 식사, 영화 관람을 위해 찾는 시민들이 붐비는 곳으로, 이날 역시 건물 곳곳에 시민들과 상인들이 있었다.강남주·손지연 기자