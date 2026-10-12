[속보] 제주 호텔 앞서 40대 여성 흉기로 살해… 60대 남성 긴급체포

세줄 요약
- 제주 호텔 앞 40대 여성 흉기 살해
- 60대 남성 범행 뒤 도주, 4시간 만 검거
- 경찰, 피해자 관계와 동기 조사 착수
제주에서 40대 여성을 흉기로 살해한 뒤 달아난 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
제주서부경찰서는 살인 혐의로 60대 남성 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 12일 밝혔다.
A씨는 이날 오전 1시 30분쯤 제주시 연동의 한 호텔 앞에서 40대 여성을 흉기로 살해한 혐의를 받는다.
경찰은 범행 직후 현장을 벗어난 A씨를 추적해 이날 오전 5시쯤 제주시 모처에서 검거했다.
경찰은 A씨를 상대로 피해자와의 관계와 정확한 범행 동기, 사건 경위 등을 조사하고 있다.
제주 강동삼 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
60대 남성 A씨가 체포된 혐의는 무엇인가?