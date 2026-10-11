말다툼하다 아내 머리 돌로 내리친 70대男 체포…‘살인미수’ 혐의

세줄 요약 숙박업소 앞 말다툼 끝 돌로 아내 폭행

70대 남성 현행범 체포, 살인미수 적용

피해자 머리 부상, 생명에는 지장 없음

이미지 확대 경기 수원팔달경찰서 전경. 경기남부경찰청 제공

이미지 확대 수갑 자료사진. 서울신문 DB

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아내의 머리에 돌을 수차례 내리쳐 다치게 한 70대 남성이 경찰에 붙잡혔다.11일 경기 수원팔달경찰서는 살인미수 혐의로 70대 남성 A씨를 현행범으로 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.A씨는 이날 오전 10시쯤 수원시 팔달구 매산동의 한 숙박업소 앞에서 아내인 70대 B씨의 머리를 돌로 여러 차례 내리친 혐의를 받고 있다.해당 숙박업소 업주인 A씨는 아내와 말다툼을 벌이던 중 인근 도로변에 있던 돌을 집어 들어 범행을 저질렀다.목격자의 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했다.B씨는 머리 부위를 다쳤으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.경찰은 A씨를 특수상해 혐의로 체포했으나 수사 과정에서 범죄 행위가 생명을 위협할 정도의 위험성이 있다고 판단해 죄명을 살인미수로 변경했다.A씨는 과거에도 가정 폭력으로 경찰에 여러 차례 신고된 전력이 있던 것으로 알려졌다.경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 동기 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.이보희 기자