울산 마라톤대회 참가자 14명 열탈진 증세로 병원 이송

세줄 요약 울산마라톤대회서 참가자 14명 온열질환 이송

어지럼증·구토 신고 잇따라, 구급차 분산 투입

중상자 없이 병원 이송, 기온 27도 안팎

이미지 확대 구급차 이미지. 서울신문DB

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11일 울산에서 열린 ‘2026 울산마라톤대회’에서 참가자 14명이 열탈진 등 온열질환 증세를 보여 병원으로 이송됐다.울산소방본부에 따르면 이날 오전 11시를 전후해 대회 참가자들이 어지럼증과 구토, 열탈진 증세를 호소한다는 119 신고가 잇따라 접수됐다.소방본부는 신고가 들어오는 대로 119구급차와 사설 구급차 등을 동원해 환자들을 지역 병원으로 분산 이송했다.낮 12시 기준 병원으로 옮겨진 환자는 모두 14명으로 집계됐다. 대부분 열탈진 증세를 보였으며, 중상자는 없는 것으로 파악됐다.이날 오전 11시 울산기상대의 기온은 26.8도를 기록했으며, 최고기온은 27.1도까지 올랐다.울산시육상연맹이 주최한 이번 대회는 하프, 10㎞, 5㎞ 등 3개 코스로 진행됐다.참가자들은 울산종합운동장을 출발해 성내고가교 하부와 옥성배수장, 반구교 등 코스별 반환점을 돌아오는 방식으로 경기를 치렀다. 전체 참가자는 1만명에 이른다.이창언 기자