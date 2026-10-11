이혼소송 중 장모 살해·아내 납치한 ‘사회복무요원’…강원도 야산에서 체포

아내는 야산서 안전한 상태로 발견

이미지 확대 서울 송파구 송파경찰서. 홍윤기 기자

세줄 요약 이혼소송 중 장모 살해·아내 납치 사건 발생

서울 송파구서 흉기 범행 뒤 강원 양양 도주

경찰, 야산 수색 끝에 사회복무요원 긴급체포

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이혼소송 중 장모를 흉기로 찔러 숨지게 하고 아내를 납치해 강원도로 도주한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.서울 송파경찰서는 11일 20대 남성 A씨를 존속살해 등 혐의로 긴급체포했다고 밝혔다. A씨는 이날 오전 서울 송파구에서 50대 장모를 흉기로 찌르고 20대 아내 B씨를 차량에 태워 강원 양양군으로 도주한 혐의를 받는다.경찰은 이날 오전 5시 38분쯤 “남자가 여자를 끌고 가려고 한다. 여자 한 명이 쓰러져 있다”는 내용의 112 신고를 받고 출동했다. 현장에서 심정지 상태로 발견된 장모는 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌다.경찰은 A씨가 아내를 차에 태워 도주한 것으로 파악하고 강원경찰청과 공조해 양양군의 한 야산에서 B씨와 차를 발견했다. 발견 당시 B씨는 안전한 상태였던 것으로 전해졌다. 야산 수색을 이어간 경찰은 낮 12시 35분쯤 A씨를 긴급체포했다.경찰 등에 따르면 A씨는 사회복무요원 복무 중 아내와 이혼 소송을 벌이다가 이 같은 범행을 저질렀다. 경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위를 파악할 계획이다.정회하 기자