[속보] “주머니 위로 흉기가” 시민 신고…10대, 흉기 소지하고 놀이터 돌아다니다 체포

세줄 요약 전주 놀이터서 10대 흉기 소지 배회

시민 신고로 경찰 출동, 현장 체포

흉기 꺼내거나 휘두르진 않은 것으로 파악

이미지 확대 놀이터 자료사진(위 사진은 본 기사와 관련없음). 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전주시 완산구에서 흉기를 소지하고 놀이터를 배회하던 10대를 경찰이 조사하고 있다.9일 연합뉴스, 전북경찰청 등에 따르면 전주완산경찰서는 공공장소흉기소지 등 혐의로 A(10대)군을 조사 중이다.A군은 지난 7일 오후 5시쯤 주머니에 흉기를 가지고 전주시 완산구의 한 놀이터를 돌아다닌 혐의를 받고 있다.주머니 위로 삐져나와 있는 흉기를 목격한 시민의 신고로 출동한 경찰은 현장에서 A군을 체포했다.경찰 조사 결과 당시 A군은 흉기를 꺼내거나 휘두르지는 않은 것으로 파악됐다.경찰 관계자는 “수사 중인 사안으로 자세한 내용을 확인해 줄 수 없다”고 전했다.하승연 기자