메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[속보] 중학생이 남원 코인노래방에 불 내고 달아나…경찰 수사

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
하승연 기자
수정 2026-10-09 10:10
입력 2026-10-09 10:10
세줄 요약
  • 남원 지하 코인노래방 화재 발생
  • 중학생 라이터 방화 뒤 도주 확인
  • 600만원대 재산 피해, 인명 피해 없음
이미지 확대
불에 탄 노래방 내부. 전북소방본부 제공
불에 탄 노래방 내부. 전북소방본부 제공


전북 남원의 한 지하 코인노래방에서 10대가 불을 질러 경찰이 수사에 나섰다.

9일 연합뉴스, 전북소방본부 등에 따르면 지난 8일 오후 5시 1분쯤 남원시 천거동의 지하 1층에 있는 한 코인노래방에서 불이 났다.

불은 30㎡ 규모의 방 1개와 그 안에 있던 노래방 기기, 소파 등을 태워 600여만원(소방서 추산)의 재산 피해를 내고 30여분 만에 진화됐다.

인명 피해는 없었으며, 소방당국은 불이 난 방에서 친구들과 놀던 중학생 한 명이 라이터로 소파에 불을 붙인 뒤 달아난 사실을 확인했다.

경찰은 이 학생의 신원을 확인하고 있다.

하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
남원 코인노래방 화재의 원인은 무엇인가요?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기