[속보] 제주 마라도 남서쪽 해상서 40t 어선 화재… 승선원 7명 모두 무사

해경 “기관실에서 불 난듯”… 인명피해는 없어

이미지 확대 8일 오전 8시 37분쯤 마라도 남서쪽 약 41㎞ 해상에서 여수 선적 40t급 저인망 어선 A호에 화재(사고발생지점 위치도)가 발생했다. 제주해양경찰서 제공

세줄 요약 마라도 남서쪽 해상 어선 화재 발생

해경 경비함정·구조대 급파 및 협조 요청

승선원 7명 모두 무사, 잔불 진화 중

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제주 마라도 남서쪽 해상에서 조업 중이던 40t급 어선에서 불이 났지만 승선원 7명은 모두 무사한 것으로 확인됐다.8일 제주해양경찰서에 따르면 이날 오전 8시 37분쯤 마라도 남서쪽 약 41㎞ 해상에서 여수 선적 40t급 저인망 어선 A호에 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다. A호에는 출항 신고 기준 선원 7명이 타고 있었다.신고를 받은 해경은 경비함정과 구조대를 현장으로 급파하고 인근 어선에도 구조 협조를 요청했다.해경이 현장에 도착하기 전 선장을 통해 확인한 결과 초기 진화는 이뤄졌지만 선박에서는 계속 연기가 발생하고 있었다.현장에 도착한 경비함정 등은 A호에 승선해 선박 내부를 확인했다. 인명피해는 없는 것으로 확인됐으며, 해경 구조세력은 현재 선박에서 발생하는 연기를 확인하면서 잔불 진화 등 화재 진압 작업을 벌이고 있다.해경 관계자는 “기관실에서 화재가 난 것으로 추정하고 있다”며 “승선원들은 모두 구명조끼를 착용한 뒤 위험에 대비해 대기 중”이라고 밝혔다.당시 사고 해역에는 북동풍이 초속 4~6ｍ로 불었고, 파고는 1ｍ 정도였다.강동삼 기자