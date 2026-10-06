[속보] 70대 운전 택시에 치여… 오토바이 탄 10대 ‘중태’

세줄 요약 은평구 주택가 교차로서 택시와 오토바이 충돌

10대 오토바이 운전자 심정지 후 중태

경찰, CCTV·블랙박스 분석해 과실 조사

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서울의 한 주택가 교차로에서 오토바이를 들이받아 10대 운전자를 중태에 빠뜨린 70대 택시기사가 경찰에 입건됐다.6일 경찰 등에 따르면 서울 서부경찰서는 택시기사 A씨를 교통사고처리특례법상 치상 혐의로 입건해 조사하고 있다.A씨는 전날 오전 2시쯤 서울 은평구 새절역 인근 주택가 교차로에서 택시를 운전하던 중 B군이 몰던 오토바이와 충돌한 혐의를 받는다.해당 교차로는 신호등과 차선이 설치되지 않은 주택가 이면도로인 것으로 전해졌다.신고를 받고 출동한 소방당국은 심정지 상태인 B군을 구조해 인근 병원으로 이송했다. B군은 이후 맥박을 회복했으나, 위중한 상태인 것으로 전해졌다.A씨는 사고 당시 술이나 약물에 취한 상태는 아닌 것으로 조사됐다.경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV와 블랙박스 등을 분석해 두 차량의 교차로 진입 과정과 속도 등 정확한 사고 경위와 과실 여부를 조사할 예정이다.이정수 기자