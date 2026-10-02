포항서 승용차가 화물차 추돌…1명 숨지고 4명 다쳐

세줄 요약 포항 남포항IC 인근서 승용차·화물차 추돌 사고 발생

조수석 30대 남성 숨지고 운전자 등 4명 부상

경찰, 과속 가능성 포함해 정확한 원인 조사 중

이미지 확대 경북 포항시 남구 오천읍 남포항 IC 인근에서 지난 1일 발생한 추돌사고 현장. 경북소방본부 제공

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경북 포항서 승용차가 화물차를 들이받아 1명이 숨졌다.경북소방본부는 지난 1일 오후 10시 20분쯤 포항시 남구 오천읍 남포항 IC 인근 3차로 도로에서 아반테N 승용차가 25톤(t) 화물차와 또 다른 승용차를 추돌하는 사고가 발생했다고 2일 밝혔다.이 사고로 아반테N에 타고 있던 3명 중 조수석에 탑승한 30대 남성이 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 숨졌다. 운전자인 20대는 경상, 또 다른 동승자는 중상을 입고 병원으로 이송됐다.26t 화물차와 또 다른 승용차 운전자는 모두 경상을 입었다.사고는 아반테N 차량이 주행 중인 화물차를 추돌하고 튕겨 나가며 인근 승용차를 들이받은 것으로 파악됐다.경찰은 과속으로 인한 사고로 추정하고 정확한 사고 원인을 조사 중이다.포항 김형엽 기자