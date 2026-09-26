[속보] 비명 듣고 내려간 남편, 흉기에 찔린 아내 발견… 50대 운전기사 남양주 별장서 체포

세줄 요약 남양주 별장서 70대 여성 흉기 피습 사건 발생

남편이 비명 듣고 내려와 쓰러진 아내 발견·신고

경찰, 운전기사 50대 남성 살인미수 혐의 체포

이미지 확대 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

70대 여성이 자신의 별장에서 운전기사에게 흉기로 찔리는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.26일 경찰 등에 따르면 이날 오전 11시쯤 경기 남양주시 수동면의 한 별장에서 70대 여성 A씨가 흉기에 찔려 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.출동한 경찰은 현장에서 50대 남성 B씨를 살인미수 혐의로 체포했다.흉기에 다친 A씨는 병원으로 이송돼 치료받고 있다.당시 별장 2층에 있던 A씨의 남편이 비명을 듣고 내려왔다가 A씨가 쓰러져 있는 것을 발견해 신고한 것으로 전해졌다.A씨 부부는 추석 연휴를 맞아 별장에 머물고 있었으며, B씨는 이들의 운전기사인 것으로 파악됐다.경찰은 B씨를 상대로 범행 동기 등 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.이정수 기자