화성 만세구 마사지업소 불…1명 사망·1명 심정지

세줄 요약 화성 상가건물 마사지업소 화재 발생

여성 1명 사망·1명 심정지 상태 구조

소방 장비 27대 투입해 1시간여 진화

이미지 확대 화성 만세구 상가화재 현장. 경기소방본부 제공

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23일 오전 8시쯤 경기도 화성시 만세구 양감면 소재 한 상가건물에서 불이 나 3명의 사상자가 났다.‘불이 났다’는 시민 신고를 받고 출동한 소방 당국은 지휘차 등 장비 27대와 인원 73명을 투입했다.불은 화재 발생 1시간 20여분 만인 오전 9시 24분쯤 큰 불길을 잡혔다.이 불로 마사지업소 안에서 여성 1명이 숨진 채 발견됐고 다른 여성 1명은 심정지 상태로 구조돼 병원으로 옮겨졌다. 또 다른 여성 1명도 연기를 마셔 치료받고 있다.소방 당국은 불을 완전히 끄는 대로 화재 경위 등을 조사할 방침이다.안승순 기자