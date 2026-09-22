도로 건너다 SUV에 치여·횡단보도서 승용차가 덮쳐… 노인 사망사고 잇따라

세줄 요약 충남 청양서 80대 여성 SUV 충돌 사망

강릉 신호 없는 횡단보도서 보행자 사망

진안 경차-경운기 충돌로 70대 숨짐

이미지 확대 지난 21일 오후 8시쯤 전북 진안군 진안읍의 한 도로에서 경차가 앞서가던 경운기를 들이받는 사고가 나 70대 경운기 운전자가 심정지 상태로 병원에 이송됐다. 전북소방본부 제공

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전국 곳곳에서 교통사고로 인한 노인 사망이 잇달아 발생했다.22일 충남소방본부 등에 따르면 이날 0시 16분쯤 충남 청양군 장평면 관현리에서 80대 여성 A씨가 도로를 건너던 중 스포츠유틸리티차(SUV)에 치였다.A씨는 이 사고로 다발성 골절을 입고 심정지 상태로 부여군에 있는 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.경찰은 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의로 50대 SUV 운전자를 입건하고 자세한 사고 경위 등을 조사하고 있다. 음주나 약물 운전 정황은 확인되지 않은 것으로 전해졌다.전날엔 강원 강릉시와 전북 진안군에서 80대와 70대 노인이 각각 교통사고로 사망했다.강릉경찰서 등에 따르면 전날 오후 5시 15분쯤 강릉시 노암동 단오공원 인근 도로에서 아반떼 승용차가 횡단보도를 건너던 B(81·여)씨를 들이받았다.이 사고로 B씨가 심정지 상태로 인근 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 사고가 난 곳은 신호등이 없는 횡단보도로 확인됐다.경찰은 아반떼 운전자인 30대 남성을 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의로 입건해 사고 경위를 조사 중이다. 음주나 약물 운전 상태는 아니었던 것으로 확인됐다.전북소방본부 등에 따르면 같은 날 오후 8시쯤엔 진안군 진안읍의 한 도로에서 경차가 앞서가던 경운기를 들이받는 사고가 났다.이 사고로 경운기 운전자 70대 C씨가 심정지 상태로 인근 병원으로 이송됐다.50대 경차 운전자도 목 등을 다치는 경상을 입어 치료를 받고 있다. 현재까지 음주나 약물 운전 정황은 발견되지 않았다.경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.이정수 기자