경북 울진서 금광 갱도 붕괴…작업자 1명 심정지

세줄 요약 울진 금광 갱도 붕괴사고 발생

작업자 1명 심정지, 1명 중상

경찰·소방, 사고 원인 조사

이미지 확대 경북 울진군 북면 한 금광에서 갱도가 무너져 소방대원들이 구조작업을 펼치고 있다. 경북소방본부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 울진의 한 광산 갱도에서 붕괴사고가 발생해 작업자 1명이 심정지 상태로 구조됐다.경북소방본붕[ 따르면 이날 오전 11시 25분쯤 울진군 북면 사계리 한 금광에서 갱도가 무너졌다.이 사고로 갱 안에서 일하던 60대 작업자 1명이 심정지 상태로 구조돼 병원으로 이송됐다.함께 작업하던 동료 1명은 다리를 크게 다쳐 병원에서 치료를 받고 있다.사고는 갱도 입구에서 약 250m 들어간 지점에서 발생했다. 사고 당시 갱도에서는 작업자 2명이 전부였던 것으로 알려졌다.경찰과 소방 당국은 갱도가 무너진 경위를 조사하고 있다.울진 김형엽 기자