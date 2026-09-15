불에 탄 아반떼서 40대 남성 숨진 채 발견… 화재 원인·사망 경위 조사 중

세줄 요약 봉화 석포면 전소 차량서 40대 남성 발견

직장 동료 신고로 출근 여부와 차량 확인

경찰·소방, 화재 원인과 사망 경위 조사

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

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경북 봉화에서 불에 탄 승용차 내부 40대 남성이 숨진 채 발견돼 경찰이 조사에 나섰다.15일 경북소방본부 등에 따르면 전날 오전 8시 19분쯤 봉화군 석포면에서 40대 남성 A씨가 출근하지 않고 있다는 직장 동료의 신고가 경찰에 접수됐다.신고자는 A씨의 승용차가 전소된 채 발견된 사실도 경찰에 알린 것으로 전해졌다.공동 대응 요청을 받고 현장에 출동한 소방당국은 불에 탄 2020년식 아반떼 승용차 내부에서 A씨가 숨져 있는 것을 발견하고 경찰에 인계했다.경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 A씨의 사망 경위 등을 조사하고 있다.이정수 기자