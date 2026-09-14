길 가던 행인 흉기로 찌른 80대男 체포… 신체 여러 부위 자상 입은 피해자 병원 이송

세줄 요약 동대문구 길거리 흉기 난동 발생

80대 남성 현행범 체포, 살인미수 혐의

70대 피해자 다발성 자상, 생명 지장 없음

이미지 확대 13일 서울 동대문 전농동에서 길 가던 행인(오른쪽)에 흉기를 휘두른 80대 남성 A(왼쪽)씨가 살인미수 등 혐의로 경찰에 체포됐다. YTN 보도화면 캡처

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서울 동대문구의 한 길거리에서 지나가던 행인에 흉기를 휘두른 80대 남성이 경찰에 붙잡혔다.13일 경찰과 소방당국 등에 따르면 서울 동대문경찰서는 이날 오후 8시 40분쯤 동대문구 전농동 범행 현장 인근에서 A씨를 살인미수 등 혐의로 현행범 체포해 조사하고 있다.앞서 이날 오후 8시 24분쯤 전농동 한 길거리에서 ‘남성이 흉기에 찔렸다’는 신고가 들어왔고, 출동한 경찰은 주변을 수색해 10여분 만에 A씨를 검거했다.피해자는 70대 남성으로, 신체 여러 부위에 자상을 입은 채 병원으로 옮겨졌다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.경찰은 불특정인을 상대로 한 이상동기 범죄, 이른바 ‘묻지마 범죄’는 아닌 것으로 보고 A씨를 상대로 구체적인 범행 동기를 조사하고 있다.이정수 기자