[속보] 女BJ 전신에 뜨거운 물 뿌리고 흉기 휘두른 20대男… 한때는 매니저였는데

세줄 요약 전직 매니저, 여성 BJ와 갈등 끝 범행

식당서 흉기 휘두르고 뜨거운 물 뿌림

경찰, 특수상해·살인예비 혐의 적용

이미지 확대 경찰·체포 자료 이미지. 서울신문DB

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여성 BJ(인터넷 방송인)와 갈등을 빚자 흉기를 들고 찾아가 다치게 한 남성 매니저가 경찰에 붙잡혔다.경기 안산상록경찰서는 특수상해, 살인예비 등 혐의로 A(20대)씨에 대해 구속영장을 신청했다고 13일 밝혔다.A씨는 전날 오후 5시 20분쯤 안산시 상록구의 한 식당에서 인터넷 방송을 하는 B씨에게 흉기를 휘둘러 목 부위에 상처를 입히고, 뜨거운 물을 전신에 뿌린 혐의를 받는다.목격자 신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했다.조사 결과 A씨는 과거 B씨 방송에서 채팅창 관리 역할을 하는 매니저로 활동하다가 최근 사이가 틀어지자 매니저 일을 그만둔 뒤 방송 채팅창에서 서로를 비방하는 등 갈등을 빚어왔다.이후 B씨가 A씨를 명예훼손 혐의로 사이버경찰청에 고소하는 방법을 문의하고 방송을 통해 이 사실을 공개하자 앙심을 품고 범행을 계획한 것으로 파악됐다.A씨는 사건 당일 흉기를 챙겨 B씨의 주거지로 찾아갔고, B씨가 인근 식당으로 몸을 피하자 뒤따라가 범행을 저질렀다.경찰은 A씨가 흉기를 미리 준비한 점에 비춰 살인예비 혐의도 적용했다. 또 자신에 대한 고소가 임박했다고 보고 범행한 것으로 보여 보복범죄 혐의 적용 여부도 검토 중이다.이정수 기자