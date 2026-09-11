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현직 서울고법 판사, 음주운전 적발…면허 정지 수준

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유승혁 기자
유승혁 기자
수정 2026-09-11 09:38
입력 2026-09-11 09:38

“음주운전 의심” 신고로 출동한 경찰에 적발

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서울 공덕역 인근에서 경찰이 음주운전 단속을 하는 모습. 기사와 직접적인 관련 없음. 연합뉴스
서울 공덕역 인근에서 경찰이 음주운전 단속을 하는 모습. 기사와 직접적인 관련 없음. 연합뉴스


현직 판사가 음주운전을 하다 경찰에 적발됐다. 당시 혈중알코올농도는 면허 정지 수준으로 확인됐다.

서울 서초경찰서는 서울고등법원 소속 A 판사를 도로교통법위반(음주운전) 혐의로 조사하고 있다고 11일 밝혔다.

A 판사는 지난 9일 오전 6시쯤 서울 서초구의 한 도로에서 술을 마신 상태로 차량을 운전한 혐의를 받는다. 경찰은 당시 “음주운전이 의심되는 차량이 있다”는 내용의 112 신고를 받고 현장에 출동해 A 판사를 적발했다.

경찰은 A 판사를 상대로 음주 측정을 실시했고, 측정 결과 혈중알코올농도가 면허 정지 수준으로 확인됐다. 경찰은 현장에서 음주 측정을 마친 뒤 A 판사를 귀가 조치했다.

경찰은 조만간 A 판사를 불러 정확한 음주운전 경위 등을 조사할 방침이다.

유승혁 기자
세줄 요약
  • 현직 서울고법 판사 음주운전 적발
  • 혈중알코올농도 면허 정지 수준 확인
  • 경찰, 신고 접수 뒤 현장 출동 조사
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