주차장 가다 넘어진 30대 여성, 뒤에 오던 차에 치여 숨져… 60대 운전자 “못 봤다”

세줄 요약 김포 공영주차장 출입로서 보행자 사고 발생

30대 여성 넘어짐 뒤 차량에 치여 사망

경찰, 블랙박스·목격자 진술로 경위 조사

이미지 확대 지난 7일 오후 8시 30분쯤 경기 김포시 구래동의 한 공영주차장 출입로에서 30대 여성이 차에 치여 숨지는 사고가 발생했다. 김포소방서 제공

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경기 김포의 한 주차장에서 30대 여성이 진입하던 차에 치여 숨졌다.8일 경찰과 소방당국 등에 따르면 전날 오후 8시 30분쯤 김포시 구래동의 한 공영주차장 출입로에서 30대 여성 A씨가 차에 깔리는 사고가 발생했다.A씨는 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌다.경찰 조사 결과 A씨는 지하주차장으로 걸어 내려가던 중 넘어졌고, 뒤따라 주차장으로 진입하던 60대 운전자가 이를 발견하지 못한 채 차를 몰다 사고를 낸 것으로 조사됐다.경찰은 차량 블랙박스 영상과 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.이정수 기자