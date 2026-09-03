민주당 여론조사에 ‘거짓말 응답’ 유도… 경찰, 유튜버 수사

김민석 대표 “당원 확인”… 윤리감찰단에 긴급 감찰 지시

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 지난달 18일 국회에서 취임 인사차 방문한 강훈식 대통령비서실 비서실장, 홍익표 정무수석을 만나기 위해 입장하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 경찰, 민주당 전당대회 여론조사 유도 의혹 수사 착수

유튜버, 거주지·나이 속여 응답하라며 시청자 유도

민주당, 중앙선관위·여론조사기관 업무방해로 고발

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경찰이 8·17 더불어민주당 전당대회 당시 여론조사 참여자들에게 허위 답변을 유도했다는 의혹을 받는 유튜버를 수사한다.3일 경찰에 따르면, 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 최근 유튜브 채널 ‘시사타파TV’ 운영자 이종원씨에 대한 위계에 의한 업무방해 혐의 고발 사건을 배당받아 수사에 착수했다.이씨는 지난달 14~15일 자신의 유튜브 채널 실시간 방송에서 시청자들에게 ‘국민여론조사 전화가 오면 거주지와 나이를 속여 응답하라’는 취지로 유도한 혐의를 받는다. 민주당은 이씨의 행위가 당 중앙선거관리위원회와 여론조사기관의 업무를 방해했다며 고발했다.국민여론조사는 지역·성·연령별 인구 비례에 따라 표본을 할당하는 방식으로 진행된다. 특정 지역·성별·연령의 응답자가 할당량을 채우면 같은 조건의 응답자는 추가로 조사에 참여할 수 없도록 설계돼 있다.이에 이씨가 시청자에게 ‘할당량이 충족 안 된 신분으로 가장한 채 조사에 응하라’고 유도했다는 게 민주당 고발 취지다.김민석 민주당 대표도 지난달 30일 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “이씨가 당원임을 확인하고 윤리감찰단에 긴급 감찰을 통해 긴급 징계의 필요 여부를 보고하라고 특별 지시했다”고 밝혔다.유승혁 기자