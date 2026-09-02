[포토] 부산 앞바다서 전복된 예인선

세줄 요약 부산 오륙도 앞바다 예인선 전복 사고 발생

선원 8명 탑승, 2명 구조·이송 진행

높은 파도와 조류로 해경 수색 난항

1 / 7 이미지 확대 2일 오후 부산 앞바다에서 선박 전복 사고가 발생해 해경이 구조작업을 진행 중이다. 2026.9.2.

부산해양경찰서 제공

이미지 확대 2일 오후 부산 앞바다에서 선박 전복 사고가 발생해 해경이 구조작업을 진행 중이다. 사진은 사고 현장의 전복된 예인선과 해당 해역을 지나던 화물선이 구조작업을 펼치는 모습. 2026.9.2.

부산해양경찰서 제공

이미지 확대 2일 오후 부산 앞바다에서 선박 전복 사고가 발생해 해경이 구조작업을 진행 중이다. 2026.9.2.

부산해양경찰서 제공

이미지 확대 2일 오후 부산 앞바다에서 선박 전복 사고가 발생해 해경이 구조작업을 진행 중이다. 2026.9.2.

부산해양경찰서 제공

이미지 확대 2일 오후 부산 앞바다에서 선박 전복 사고가 발생해 해경이 구조작업을 진행 중이다. 사진은 사고 현장의 전복된 예인선과 해당 해역을 지나던 화물선이 구조작업을 펼치는 모습. 2026.9.2.

부산해양경찰서 제공

이미지 확대 2일 오후 부산 앞바다에서 선박 전복 사고가 발생해 해경이 구조작업을 진행 중이다. 사진은 사고 현장의 전복된 예인선과 해당 해역을 지나던 화물선이 구조작업을 펼치는 모습. 2026.9.2.

부산해양경찰서 제공

이미지 확대 2일 부산 앞바다에서 선박 전복 사고가 발생해 해경이 구조작업을 진행 중이다. 사진은 사고현장 요도. 2026.9.2.

부산해양경찰서 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2일 예인선 전복 사고가 발생한 부산 앞바다에서는 높은 파도 등으로 해경이 구조작업에 어려움을 겪고 있다.부산해경에 따르면 이날 오후 1시 29분께 부산 오륙도 남동쪽 약 9㎞ 해상에서 286t급 예인선 A호가 전복 사고를 당했다.A호에는 한국인 6명과 외국인 2명 등 8명의 선원이 탑승 중이었다.이 가운데 1명은 주변을 지나던 화물선에 구조됐고, 다른 1명은 의식이 없는 상태로 발견돼 해경 연안구조정으로 이송 중이다.사고 해역에서는 파도와 조류로 구조작업이 쉽지 않은 상황이라고 해경은 전했다.현재 이곳에서는 파고가 1∼1.5ｍ이고, 초속 4∼6ｍ의 북서풍이 불고 있다.온라인뉴스부