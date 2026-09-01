판돈 수백만원 ‘옥중 베팅’

수감자, 수발업체 통해 도박… 경찰, 암호 편지·장부 등 수사

세줄 요약 수감자들, 수발업체 통해 불법 도박 의혹

경기 정보·판돈 전달, 대리 베팅 정황

압수수색으로 서신·장부 확보, 수사 확대

2026-09-02 14면

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교도소와 구치소 수감자들이 외부 심부름업체를 통해 불법 스포츠 도박을 했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다.인천경찰청 광역범죄수사대는 사기 등 혐의로 인천 미추홀구에 있는 수발업체 A사 관계자들을 입건해 수사하고 있다고 1일 밝혔다. 수발업체는 수감자들과 편지를 주고받으며 외부 연락이나 물품 구매, 인터넷 검색 등을 대행하는 업체다. A사는 월드컵 축구와 프로야구 등 국내외 경기 일정과 배당 정보를 편지로 전국 각지의 수감자들에게 보낸 뒤 원하는 경기와 판돈을 회신받아 대신 베팅한 의혹을 받고 있다.수감자들은 가족이나 지인에게 부탁해 A사 계좌로 판돈을 송금했으며, 업체는 대리 베팅 대가로 금액의 10%가량을 수수료로 받은 것으로 알려졌다. 한 번에 수백만 원을 건 사례도 있는 것으로 전해졌다.일부 편지에는 미국 대표팀 승리나 특정 구단 승리, 베팅 액수 등을 뜻하는 암호가 사용된 정황도 드러났다. 판돈을 받은 뒤 돌려주지 않고 잠적하는 ‘먹튀’ 피해 주장도 제기됐다.경찰은 지난 7월 초 A사 사무실을 압수수색해 수감자들과 주고받은 서신과 거래 장부 등을 확보했다. 압수물 분석을 통해 도박에 가담한 수감자 수와 거래 규모를 확인하고 국민체육진흥법 위반 혐의를 적용할 수 있는지 검토하고 있다. 경찰 관계자는 “스포츠 도박에 관여한 수감자 수, 총거래 금액 등을 확인하고 있다”고 말했다.강남주 기자