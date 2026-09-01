사천서 김민석 민주당 대표 당선 축하 현수막 훼손…경찰 수사

황재은 지역위원장 현수막도 훼손

민주당 “지역사회 혐오 키우는 행위”

이미지 확대 훼손된 현수막. 2026.9.1. 더불어민주당 경남도당 제공

이미지 확대 훼손된 현수막. 2026.9.1. 더불어민주당 경남도당 제공

세줄 요약 사천서 김민석 당선 축하 현수막 훼손 발견

인근 황재은 현수막도 같은 방식 피해 확인

민주당 고발, 경찰 CCTV·진술로 수사 착수

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경남 사천에서 김민석 더불어민주당 대표의 당선 축하 현수막이 훼손돼 경찰이 수사에 나섰다.1일 사천경찰서 등에 따르면 전날 오전 10시 44분쯤 사천시 축동면 만남의 광장 인근에 설치된 ‘사천시민사랑’ 명의의 현수막이 훼손된 채 발견됐다.현수막에는 ‘김민석 당 대표 당선을 진심으로 축하드립니다!’라는 문구와 김 대표가 웃고 있는 사진이 인쇄돼 있었으나, 김 대표의 양쪽 눈 부위가 훼손돼 있었다.인근에 설치된 황재은 민주당 사천·남해·하동 지역위원장의 현수막에서도 눈 부위가 훼손된 흔적이 발견됐다.민주당 경남도당과 사천·남해·하동 지역위원회는 경찰에 관련 내용을 신고하고 고발장을 제출했다.경찰은 목격자 진술을 확보하고 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 용의자를 특정할 방침이다.경찰 관계자는 “현재 선거 기간이 아닌 만큼 공직선거법 위반 혐의보다는 재물손괴 혐의를 적용해 수사할 예정”이라고 밝혔다.민주당 경남도당은 성명을 내고 현수막 불법 훼손 행위를 강력하게 규탄했다.도당은 “정치적 견해가 다르다고 해서 상대의 얼굴을 칼로 훼손하는 행위가 용납되어서는 안 된다”며 “이런 행위는 지역사회에 갈등과 혐오를 키우고, 사천시민의 성숙한 시민의식과 지역의 명예까지 훼손하는 일”이라고 말했다.이어 “특히 지금 사천은 우주항공복합도시 건설과 남해안 우주항공·방산 벨트 구축 등 지역의 미래를 좌우할 중요한 사업을 앞두고 있다”며 “이러한 사업을 성공시키려면 중앙정부와 국회, 경남도, 사천시가 긴밀하게 협력하고 필요한 예산과 정책적 지원을 확보해야 한다. 사천의 발전을 위해서는 여야가 따로일 수는 없다”고 강조했다.그러면서 도당은 현수막을 훼손한 행위자를 신속하고 철저하게 수사해 법에 따라 엄중히 처벌해 달라고 수사기관에 촉구했다.사천 이창언 기자