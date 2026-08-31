[속보] 장씨 실종 담당 막내 A 경장… 실종 시스템 미등록·삭제 처리는 63건

A 경장, 16개월간 총 298건 중 235건 종결… 63건 중 허위종결한 가능성 높아

실종팀 막내 동료보다 2~3배 많아… 시스템 입력·해제 실무업무 상당 담당 가능성

이미지 확대 ‘묵묵부답’ 장모 씨 등 실종 사건 2건을 허위종결한 혐의를 받는 제주서부경찰서 소속 A 경장이 지난 25일 제주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 이동하고 있다. 뉴스1

세줄 요약 막내 A 경장, 해제 처리 235건으로 최다

미입력·삭제 63건 제외, 실제 업무량 더 커

허위 종결 혐의 구속, 추가 수사 관심

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지난해 3월부터 올해 7월까지 제주서부경찰서 실종팀에서 근무한 A 경장이 동료 경찰관들보다 실종신고 해제 처리를 월등히 많이 담당한 것으로 나타났다.31일 제주경찰청에 따르면 프로파일링 시스템에 입력된 실종신고 해제 건수를 보면, 지난해 3월 10일부터 올해 7월 23일까지 A 경장은 약 16개월간 235건을 처리했다.같은 기간 16개월 근무한 B씨와 C씨는 각각 137건, 87건을 처리한 것으로 나타났다. 반면 약 11개월 근무한 D씨는 92건, 약 한 달간 근무한 E씨는 13건으로 집계됐다. 다만 이 수치는 프로파일링 시스템에 입력된 자료만을 기준으로 한 것으로, 프로파일링 시스템 미입력이나 삭제 처리된 건수 63건은 제외됐다. 63건 중 허위종결한 가능성이 높은 것으로 보인다.또한 미입력은 112 신고 단계에서 오인 신고나 곧바로 실종자가 발견된 경우에 해당한다. 이때는 실종 프로파일링 시스템에 입력하지 않아도 되는 것으로 알려졌다.A 경장의 처리 건수는 B씨보다 98건, C씨보다 148건 많았다. 특히 근무기간이 비슷한 직원들과 비교해도 실종신고 해제 업무를 집중적으로 맡았던 것으로 보인다.실종팀은 주간 근무 때 경찰관 2명이 1조로 투입되는 방식으로 운영됐으며, 통상 프로파일링 시스템 입력 등 실무적인 업무는 후배 경찰관이 맡아 처리하는 경우가 많은 것으로 전해졌다.실제 A 경장은 해당 팀에서 막내였던 것으로 알려졌다. 이에 따라 실종 신고 접수 이후 현장 확인과 사건 처리 과정에서 시스템 입력 및 해제 등 실무 업무를 상당 부분 담당했을 가능성이 제기된다.앞서 지난 27일 밤 실종 신고를 허위 종결한 혐의로 구속된 A 경장은 30대 장모씨와 60대 남성 등 실종자 2명과 실제로 통화한 사실이 없다고 경찰 조사에서 일부 시인했다.특히 A 경장이 실종자와 직접 연락하지 않았음에도 통화한 것처럼 허위로 보고하고 실종 신고를 종결한 혐의를 받고 있는 만큼, 235건의 해제 처리 가운데 허위 또는 부실하게 종결된 사례가 추가로 있었는지에 수사기관의 관심이 쏠리고 있다.제주 강동삼 기자