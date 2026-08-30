과천시민회관 빙상장 일산화가스 누출…140여 명 대피

세줄 요약 빙상장 가스 냄새 신고 접수

이용객 140여 명 긴급 대피

10대 여학생 두통 호소 후 이송

이미지 확대 과천시민회관 내 빙상장 자료사진. 과천도시공사 제공

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경기 과천시민회관 내 빙상장에서 가스가 누출돼 이용객 140여 명이 긴급 대피했다.30일 경기도소방재난본부에 따르면 30일 오후 1시 33분쯤 과천시 중앙동에 있는 과천시민회관 지하 2층 빙상장(아이스링크)에서 “가스 냄새가 난다”는 이용객과 건물 관계자 신고가 접수됐다.신고를 받은 소방은 장비 9대와 인력 28명을 현장에 투입, 두통을 호소하며 누워 있던 10대 여학생 1명을 병원으로 이송했다. 또 아이스링크장 이용객과 다른 층 방문객 등 140여 명을 대피시킨 뒤 건물 출입을 통제했다.지상 5층~지하 3층 규모인 과천시민회관은 이날 아이스링크(지하 2층), 볼링장(지하 1층), 청소년 문화시설(지상 2층)이 운영 중이었다.경찰과 소방 당국은 아이스링크 빙판을 고르는 정빙기에서 일산화탄소로 추정되는 가스가 누출된 것으로 추정하면서 정확한 누출된 가스의 종류와 농도를 조사하고 있다.안승순 기자