[속보] 천안 페인트 원료 공장서 불… 3명 숨진 채 발견

세줄 요약 천안 페인트 원료 공장 화재 발생

대응 1단계 발령 뒤 진화·수색 진행

실종자 2명 추가 발견, 사망 3명

이미지 확대 28일 오전 충남 천안시 동남구 소재 지방산 제조업체 대원산업에서 원인 미상의 폭발이 발생해 불기둥이 공중으로 솟고 있다. 2026.8.28 충남소방본부 제공

이미지 확대 28일 오전 충남 천안시 동남구 소재 지방산 제조업체 대원산업에서 원인 미상의 폭발이 발생해 불기둥이 공중으로 솟고 있다. 2026.8.28 충남소방본부 제공

이미지 확대 28일 오전 충남 천안시 동남구의 한 페인트 원료 생산 공장에서 불이 나 출동한 소방당국이 화재를 진압하고 있다. 2026.8.28 천안시 제공

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충남 천안의 한 페인트 원료 생산 공장에서 불이 나 3명이 사망했다.28일 천안시와 소방당국 등에 따르면 이날 오전 11시 44분쯤 천안시 동남구의 한 페인트 원료 생산 공장에서 불이 났다.신고를 받고 출동한 소방당국은 오후 12시 5분 대응 1단계를 발령하고 화재 진압에 나섰다.소방당국은 화재 현장에서 시신 1구를 발견해 병원으로 옮기고, 실종자 2명이 있는 것으로 파악해 수색에 나섰다.이후 실종자 2명도 숨진 채 발견되면서 화재 사망자는 총 3명으로 늘었다.소방당국 관계자는 “추가 인명피해 여부는 아직 확인되지 않고 있다”고 말했다.천안시는 오후 12시 12분 재난 문자를 통해 화재 소식을 알리고 “인근 주민은 안전에 유의하고, 차량은 우회해달라”고 당부했다.이정수 기자