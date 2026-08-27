“물 밀려드는데 보고도 안 믿겨” “아내만 진흙에 휩쓸려”

생존자·여행객·교민이 전하는 참상

이미지 확대 네팔 홍수로 최소 160명 사망…한국인 9명 연락 두절 26일(현지 시간) 네팔 바그마티주 누와코트 지역 트리슐리강에서 갑작스러운 홍수가 발생한 뒤 구조대원들이 굴착기를 동원해 침수된 주택에 접근하고 있다. 네팔과 중국 티베트 자치구 접경지역을 강타한 대규모 홍수와 산사태로 사망자가 최소 160명으로 늘었다. 현지 건설 현장에서 일하던 한국인 9명이 연락 두절 상태인 것으로 알려졌다. 2026.08.27. AP 뉴시스

세줄 요약 네팔·티베트 홍수산사태로 수백명 사망실종

대피소 전기 끊기고 물·식량 부족 심화

가족·동료 생사 확인 못한 절박한 호소

2026-08-28 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“물이 밀려드는데 말로 다 표현할 수 없었습니다. 두 눈으로 보고도 믿기지 않았어요.”대규모 홍수·산사태가 덮친 네팔 비둘 지역에 체류 중인 허모(50)씨는 27일 급박했던 당시 상황을 떠올리며 이렇게 말했다. 비둘은 피해가 집중된 라수와에서 불과 50㎞가량 떨어진 곳이다. 홍수가 났을 때 허씨는 강에서 고작 100m 떨어진 인근에 있었다. 그는 “상류 마을에서 전화가 오고 안전문자가 계속 뜨면서 급히 주변 사람들과 함께 산 위로 대피했다”고 말했다. 현재 허씨가 있는 대피소에는 거처를 잃은 현지 주민 등 50여명이 함께 있다. 홍수로 수력발전 시설이 멈춰 전기가 끊긴 데다 물과 식량도 턱없이 부족하다. 허씨는 “식량을 보내더라도 길과 다리가 무너져 헬기가 아니면 전달하기 어려운 상황”이라며 “휴대전화 충전조차 쉽지 않아 가족들의 생사를 확인하는 데도 어려움을 겪고 있다”고 토로했다.네팔과 중국 티베트 자치구 일대를 덮친 홍수와 산사태로 수백명이 사망·실종된 가운데, 급히 대피한 현지 교민들도 전기와 식수·식량 부족으로 어려움을 호소하고 있다. 가족을 잃거나 생사를 확인하지 못하는 주민들의 절박한 사연도 잇따르고 있다.생존자 케샤브 프라사드 바라알(68)은 로이터통신에 “집에서 아내 손을 잡고 테라스로 피하려고 했는데 그만 아내가 진흙에 휩쓸려 가버렸다”며 “순식간에 집 안으로 물이 차올라 아내는 아직도 어딘가 진흙 아래에 있다”며 괴로워했다. AFP통신에 따르면 이날 수도 카트만두의 한 공공병원에는 홍수로 실종된 가족을 찾는 이들이 몰려들었다. 치트라 바하두르 네팔리(52)는 휴대전화 속 조카 사진을 꺼내 보이며 “홍수 이후 소식을 듣지 못했다”고 호소했다.한국인 여행객과 교민도 추가 피해 가능성에 대비하고 있다. 안나푸르나 트레킹을 위해 네팔을 찾은 대학생 주모(23)씨는 “언제 또 어디서 사고가 날지 모른다는 걱정에 일정을 전면 취소했다”고 전했다. 현재 네팔에 체류 중인 한인은 650여명으로, 대부분 피해 지역인 라수와에는 거주하지 않는 것으로 알려졌다. 다만 우기에 접어든 데다 산악지형이 많은 네팔 특성상 다른 지역에서도 추가 피해가 발생할 수 있다는 우려가 나온다.한국에서 일하는 네팔인들의 걱정도 커지고 있다. 국내 한 제조업 공장에서 근무하는 네팔 국적 보태 핌바(33)는 “그동안 작은 지진들이 있었어도 이번처럼 재앙급 홍수는 처음”이라며 “라수와에서 ‘포터(히말라야 트레킹 중 여행자의 짐을 나르는 직업)’로 일하는 동료 2명과 연락이 끊겨 걱정”이라고 말했다.유승혁·정회하·이지 기자