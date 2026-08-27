“손잡고 있던 아내만 진흙에 휩쓸려” “이런 재앙급 홍수는 처음”

생존자·여행객·교민이 전하는 참상

이미지 확대 돌발 홍수로 파손된 누와코트 지구 거리 27일(현지 시간) 네팔 바그마티주 누와코트 지구 데비가트 주민들이 돌발 홍수로 파손된 시설물 옆을 지나가고 있다. 2026.08.27. AP 뉴시스

세줄 요약 네팔·티베트 홍수산사태, 수백명 사망·실종

생존자들, 가족 잃고 병원서 실종자 수색

한국인 여행객·교민, 일정 취소와 대비

2026-08-28 4면

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“집에서 아내 손을 잡고 테라스로 피하려고 했는데 그만 아내가 진흙에 휩쓸려 가버렸습니다.”대규모 홍수·산사태가 네팔을 덮친 지 이틀째인 27일(현지시간) 생존자 케샤브 프라사드 바라알(68)은 당시 처참했던 상황을 로이터통신에 이렇게 전했다. 병원에서 치료 중인 바라알은 “순식간에 집 안으로 물이 차오르기 시작했다. 4~5시간 뒤 헬리콥터가 구하러 왔지만, 아내는 아직도 어딘가 진흙 아래에 있다”며 괴로워했다.네팔과 중국 티베트 자치구 일대를 덮친 홍수와 산사태로 수백명이 사망·실종된 가운데, 참혹한 현장 모습이 잇따라 전해지고 있다. AFP통신에 따르면 이날 수도 카트만두의 한 공공병원에는 홍수로 실종된 가족을 찾는 이들이 몰려들었다. 수바시 카타니는 병원에 붙은 실종자 명단을 뒤적이며 연락이 끊긴 형의 이름을 찾았고, 치트라 바하두르 네팔리(52)는 휴대전화 속 조카 사진을 꺼내 보이며 “홍수 이후 소식을 듣지 못했다”고 호소했다.한국인 여행객과 교민들도 추가 피해 가능성에 대비해 일정을 바꾸거나 현지 상황을 예의주시하고 있다. 안나푸르나 트레킹을 위해 네팔을 찾은 대학생 주모(23)씨는 이날부터 예정했던 일정을 전면 취소했다. 그는 “언제 또 어디서 사고가 날지 모른다는 걱정이 앞섰다”며 “비행기·버스비와 가이드 비용까지 다 냈지만 주변에서 만류해 취소했다”고 말했다.현재 네팔에 체류 중인 한인은 650여명으로, 대부분 피해 지역인 라수와에는 거주하지 않는 것으로 알려졌다. 다만 우기에 접어든 데다 산악지형이 많은 네팔 특성상 다른 지역에서도 추가 피해가 발생할 수 있다는 우려가 나온다.네팔 포카라에서 한인 민박집을 운영하는 김현경(57)씨는 “12년째 네팔에 살면서 이런 재난은 처음이라 걱정이 크다. 기도하는 마음으로 뉴스를 지켜보고 있다”고 말했다.현지 한국인들 사이에서는 소셜미디어(SNS)를 통한 정보 공유도 활발해지고 있다. “○○ 지역은 아직 움직이면 안 된다”는 글이 올라오는가 하면 도로·교통 상황과 산사태 위험을 묻는 글도 이어지고 있다.한국에서 일하는 네팔인들의 걱정도 커지고 있다. 국내 한 제조업 공장에서 근무하는 네팔 국적 보태 핌바(33)는 가장 큰 피해를 본 라수와에서 짐을 나르는 ‘포터’로 일하는 동료 2명과 연락이 끊긴 상태다. 핌바는 “그동안 작은 지진들이 있었어도 이번처럼 재앙급 홍수는 처음”이라며 “수백명이 실종됐다는 뉴스만 나오고 친구들에게서는 연락이 오지 않아 걱정된다”고 말했다.유승혁·이지 기자