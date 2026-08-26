[속보] 70대 운전 SUV가 트랙터 들이받아… 여성 1명 사망·남성 2명 부상

세줄 요약
- 제천 신월동 도로서 SUV와 트랙터 충돌
- 트랙터 탑승 여성 1명 사망, 남성 2명 경상
- 경찰, 70대 운전자 상대로 경위 조사
충북 제천에서 70대가 몰던 스포츠유틸리티차(SUV)가 앞서가던 트랙터를 들이받아 1명이 숨지고 2명이 다치는 사고가 발생했다.
26일 경찰 등에 따르면 이날 오전 5시 30분쯤 제천시 신월동의 한 도로에서 70대 남성 A씨가 운전하던 SUV가 앞서가던 트랙터를 들이받았다.
이 사고로 트랙터에 타고 있던 70대 3명 중 여성 1명이 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
다른 트랙터 탑승자인 70대 남성 2명은 경상을 입고 병원으로 이송됐다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
이정수 기자
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