[속보] 70대 운전 SUV가 트랙터 들이받아… 여성 1명 사망·남성 2명 부상

세줄 요약 제천 신월동 도로서 SUV와 트랙터 충돌

트랙터 탑승 여성 1명 사망, 남성 2명 경상

경찰, 70대 운전자 상대로 경위 조사

이미지 확대 26일 오전 5시 30분쯤 충북 제천시 신월동의 한 도로에서 70대 남성이 운전하던 스포츠유틸리티차(SUV)가 앞서가던 트랙터를 들이받아 1명이 숨지고 2명이 다쳤다. 제천소방서 제공

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충북 제천에서 70대가 몰던 스포츠유틸리티차(SUV)가 앞서가던 트랙터를 들이받아 1명이 숨지고 2명이 다치는 사고가 발생했다.26일 경찰 등에 따르면 이날 오전 5시 30분쯤 제천시 신월동의 한 도로에서 70대 남성 A씨가 운전하던 SUV가 앞서가던 트랙터를 들이받았다.이 사고로 트랙터에 타고 있던 70대 3명 중 여성 1명이 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.다른 트랙터 탑승자인 70대 남성 2명은 경상을 입고 병원으로 이송됐다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.이정수 기자