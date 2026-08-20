[속보] 연세대서 나체 상태로 복면 쓴 남성이 재학생 성추행하고 도주…경찰 추적 중

세줄 요약 연세대 캠퍼스서 나체 복면 남성 성추행 후 도주

서대문경찰서, 강제추행 혐의 A씨 추적 수사

피해자 진술·CCTV 토대로 동선 확인 중

이미지 확대 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB

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연세대 캠퍼스 안에서 나체 상태로 복면을 쓴 한 남성이 재학생을 성추행하고 달아나는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.20일 경찰에 따르면 서울 서대문경찰서는 강제추행 혐의를 받는 남성 A씨를 추적 중이다.A씨는 전날 오후 10시 10분쯤 서대문구 연세대 신촌캠퍼스 기숙사 인근에서 재학생을 성추행한 혐의를 받는다.당시 A씨는 알몸 상태로 검은 복면을 쓴 채 피해자의 신체를 만지는 등 성추행한 뒤 도주한 것으로 알려졌다.경찰은 피해자 진술과 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 A씨를 추적 중이다.하승연 기자