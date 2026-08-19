실종자 공개한 가족 “슬리퍼 신고 산책 차림으로 나가 석달째 돌아오지 않는다”

경찰이 허위보고로 사건 종결한 실종사건

가족들, 실종자 장미란씨 신상 공개·제보 호소

긴 생머리에 키 158㎝ 마른 체형·금팔찌 착용

친척 “CCTV 속 언니 후드티 입고 산책 차림 외출

평소에도 허리디스크로 산책 나가는 경우 많아”

행방 추적 경찰, 군견까지 동원 수색에도 진전 없어

이미지 확대 경찰 허위 보고로 사건 종결됐던 실종사건과 관련 가족들이 석달째 행방이 묘연해지자 직접 신상을 공개하고 실종자를 애타게 찾고 있다. 실종자 가족 제공

세줄 요약 제주 실종 장미란씨, 석 달째 행방 불명

슬리퍼·후드티 차림 외출 뒤 귀가 없어

가족, 인상착의 공개하며 제보 호소

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“슬리퍼에 후드티를 입고 잠깐 산책하는 차림으로 나갔는데 돌아오지 않고 있습니다.”제주에서 3개월 넘게 행방이 묘연한 장미란(37)씨의 친척 장모(35)씨가 애타는 심정을 호소하며 실종자의 인상착의를 공개하고 제보를 호소했다.장씨의 친척은 19일 서울신문과의 통화에서 “현재 가족과 지인들이 장씨의 얼굴과 인상착의를 공개하고 제보를 받으며 찾고 있다”며 “경찰도 군견까지 동원해 수색하고 있지만 아직 진전이 없다”고 말했다.장씨는 지난 5월 13일 오전 1시30분쯤 제주시 한림읍 대림리의 한 펜션을 나선 뒤 행방이 묘연해졌다. 장씨는 해당 펜션 한 객실을 장기 임대해 남자친구와 함께 생활해온 것으로 전해졌다.친척은 “펜션에 설치된 폐쇄회로(CC)TV를 통해 언니가 혼자 밖으로 나가는 모습이 확인됐다”며 “집을 비우거나 장거리 이동을 할 차림이 아니었다”고 말했다.당시 장씨는 흰색 나이키 슬리퍼를 신고 후드티에 카키색 트레이닝복을 입은 채 외출한 것으로 전해졌다.친척인 장씨는 “사촌언니가 평소에도 허리가 아파 산책을 하러 나가는 경우가 있었다”며 “그날도 그런 정도의 외출로 보였다”고 전했다.하지만 장씨는 이후 돌아오지 않았다.친척은 “언니가 남자친구와 다툰 뒤 잠시 가족이 있는 육지로 와서 지낸 적은 있지만 이런 식으로 연락이 완전히 끊긴 것은 처음”이라며 “그때도 정상적인 외출복을 입고 왔는데, 이번에는 슬리퍼에 후드티 차림으로 나갔다”고 말했다.장씨는 10년가량 제주에서 생활해왔으며, 실종 당시 긴 생머리에 키 158㎝·44㎏ 가량의 마른 체형으로 금팔찌를 착용하고 있었다. 애교 섞인 말투가 특징인 것으로 알려졌다.장씨의 남자친구는 외출한 뒤 14일쯤 장씨가 귀가하지 않자 경찰에 실종 신고를 한 것으로 알려졌다. 그러나 당시 야간 근무자였던 A 경장은 상사에게 ‘신고 대상자와 연락이 닿았다’는 취지로 보고하고 사건을 종결한 것으로 조사됐다.이후 장씨 가족이 지난달 “여전히 장씨와 연락이 되지 않는다”며 재차 신고하면서 경찰은 당시 보고가 사실과 달랐다는 사실을 파악하고 장씨의 행방을 다시 추적하고 있다.현재까지 장씨 명의의 카드 사용 내역이나 휴대전화 기록, 병원 진료 등 뚜렷한 생활 반응은 확인되지 않은 것으로 전해졌다.친척 장씨는 “경찰의 초기 대응이 제대로 이뤄졌다면 지금과 상황이 달라졌을 수도 있다는 생각에 답답하고 안타깝다”며 “가족들은 하루라도 빨리 언니를 찾기 위해 뭐라도 해야 한다는 심정”이라고 말했다.경찰은 장씨의 소재를 파악하기 위해 군견 등을 동원해 수색하는 한편, A 경장이 실제 장씨와 통화했는지 등 허위보고 의혹에 대해서도 조사하고 있다.한편 A 경장은 지난달 22일 경찰서 여자 화장실에 들어간 혐의(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반)로도 조사를 받고 있으며 현재 직위 해제된 상태다.제주 강동삼 기자