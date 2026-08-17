사회 사건·사고 [포토] 민주당 전당대회장 고공 시위 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/08/17/20260817800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-17 16:06 입력 2026-08-17 15:27 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 민주당 전당대회장 고공 시위17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 한 당원이 조명탑에 올라가 이재명 대통령의 대선 후보 시절 포스터를 들고 시위를 벌이다 던지고 있다. 고공 시위자는 자진해 조명탑에서 내려왔지만 경찰에 현행범으로 체포됐다. 이 소동으로 민주당 전당대회가 20여분간 지연됐다. 2026.8.17 연합뉴스 이미지 확대 민주당 전당대회 고공 시위17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 한 당원이 조명탑에 올라가 시위를 벌이고 있다. 시위자는 자진해 조명탑에서 내려왔지만 경찰에 현행범으로 체포됐다. 이 소동으로 민주당 전당대회가 20여분간 지연됐다. 2026.8.17 공동취재 이미지 확대 민주당 전당대회장 조명탑 고공 시위17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 한 당원이 조명탑에 올라가 시위를 벌이고 있다. 시위자는 자진해 조명탑에서 내려왔지만 경찰에 현행범으로 체포됐다. 이 소동으로 민주당 전당대회가 20여분간 지연됐다. 2026.8.17 공동취재 이미지 확대 민주당 전당대회장 고공 시위17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 한 당원이 조명탑에 올라가 시위를 벌이다 구조하기 위해 출동한 소방대원이 접근하자 파이프 끝 부분에서 곡예를 부리며 위협하고 있다. 시위자는 자진해 조명탑에서 내려왔지만 경찰에 현행범으로 체포됐다. 이 소동으로 민주당 전당대회가 20여분간 지연됐다. 2026.8.17 공동취재 이미지 확대 민주당 전당대회장 고공 시위17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 한 당원이 조명탑에 올라가 시위를 벌이고 있다. 시위자는 자진해 조명탑에서 내려왔지만 경찰에 현행범으로 체포됐다. 이 소동으로 민주당 전당대회가 20여분간 지연됐다. 2026.8.17 공동취재 이미지 확대 민주당 전당대회장 고공 시위17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 한 당원이 조명탑에 올라가 시위를 벌이다 구조하기 위해 출동한 소방대원이 접근하자 파이프 끝 부분에서 곡예를 부리며 위협하고 있다. 시위자는 자진해 조명탑에서 내려왔지만 경찰에 현행범으로 체포됐다. 이 소동으로 민주당 전당대회가 20여분간 지연됐다. 2026.8.17 연합뉴스 이미지 확대 민주당 전당대회장 고공 시위17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 한 당원이 조명탑에 올라가 이재명 대통령의 대선 후보 시절 포스터를 들고 시위를 벌이고 있다. 고공 시위자는 자진해 조명탑에서 내려왔지만 경찰에 현행범으로 체포됐다. 이 소동으로 민주당 전당대회가 20여분간 지연됐다. 2026.8.17 연합뉴스 17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 한 당원이 조명탑에 올라가 이재명 대통령의 대선 후보 시절 포스터를 들고 시위를 벌이다 던지고 있다.고공 시위자는 자진해 조명탑에서 내려왔지만 경찰에 현행범으로 체포됐다.이 소동으로 민주당 전당대회가 20여분간 지연됐다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 전당대회에서 조명탑에 올라간 시위자가 체포된 방식은? 현행범 긴급체포