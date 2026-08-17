[포토] 민주당 전당대회장 고공 시위

1 / 7 이미지 확대 민주당 전당대회장 고공 시위 17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 한 당원이 조명탑에 올라가 이재명 대통령의 대선 후보 시절 포스터를 들고 시위를 벌이다 던지고 있다. 고공 시위자는 자진해 조명탑에서 내려왔지만 경찰에 현행범으로 체포됐다. 이 소동으로 민주당 전당대회가 20여분간 지연됐다. 2026.8.17 연합뉴스

이미지 확대 민주당 전당대회 고공 시위 17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 한 당원이 조명탑에 올라가 시위를 벌이고 있다. 시위자는 자진해 조명탑에서 내려왔지만 경찰에 현행범으로 체포됐다. 이 소동으로 민주당 전당대회가 20여분간 지연됐다. 2026.8.17 공동취재

이미지 확대 민주당 전당대회장 조명탑 고공 시위 17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 한 당원이 조명탑에 올라가 시위를 벌이고 있다. 시위자는 자진해 조명탑에서 내려왔지만 경찰에 현행범으로 체포됐다. 이 소동으로 민주당 전당대회가 20여분간 지연됐다. 2026.8.17 공동취재

이미지 확대 민주당 전당대회장 고공 시위 17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 한 당원이 조명탑에 올라가 시위를 벌이다 구조하기 위해 출동한 소방대원이 접근하자 파이프 끝 부분에서 곡예를 부리며 위협하고 있다. 시위자는 자진해 조명탑에서 내려왔지만 경찰에 현행범으로 체포됐다. 이 소동으로 민주당 전당대회가 20여분간 지연됐다. 2026.8.17 공동취재

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17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 한 당원이 조명탑에 올라가 이재명 대통령의 대선 후보 시절 포스터를 들고 시위를 벌이다 던지고 있다.고공 시위자는 자진해 조명탑에서 내려왔지만 경찰에 현행범으로 체포됐다.이 소동으로 민주당 전당대회가 20여분간 지연됐다.온라인뉴스부