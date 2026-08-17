사회 사건·사고 [포토] 거제시의 ‘비로 불어난 하천’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/08/17/20260817800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-17 10:15 입력 2026-08-17 09:45 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 8 이미지 확대 집중호우에 불어난 거제 하천17일 경남 거제시 한 아파트 주변 하천이 이날 내린 비로 불어나 있다. 2026.8.17 독자 제공 연합뉴스 이미지 확대 물바다 된 거제 장평동 도로17일 오전 경남 거제시 장평동 일대에 내린 집중호우로 도로가 침수돼 차들이 물에 잠겨 있다. 2026.8.17 독자 제공 연합뉴스 이미지 확대 산사태로 차량 덮친 토사·나무17일 오전 경남 거제시 옥포동 한 주택가 인근 비탈면에서 산사태가 발생해 흘러내린 토사와 나무 등이 주차된 차들을 덮쳤다. 2026.8.17 독자 제공 연합뉴스 이미지 확대 산사태에 피해 본 거제 주택가17일 오전 경남 거제시 한 주택가에서 산사태가 발생해 토사와 나무 등이 흘러내리고 안전펜스가 무너져 있다. 2026.8.17 경남소방본부 제공 연합뉴스 이미지 확대 돌과 토사 덮친 거제 옥포동 도로17일 오전 경남 거제시 옥포동 한 도로에 호우로 불어난 물이 흐르고 있다. 도로 곳곳에는 돌과 토사도 흩어져 있다. 2026.8.17 독자 제공 연합뉴스 이미지 확대 흙탕물에 잠긴 거제 옥포동 도로17일 오전 경남 거제시 옥포동 도로가 집중호우로 불어난 흙탕물에 잠겨 있다. 2026.8.17 연합뉴스 이미지 확대 호우에 도로 덮친 돌무더기17일 오전 경남 거제시 옥포동 한 도로에 호우로 토사와 돌이 흘러내려 도로 위에 쌓여 있다. 2026.8.17 독자 제공 연합뉴스 이미지 확대 토사에 발 빠진 시민 구조하는 소방대원들17일 오전 경남 거제시 연초면에서 집중호우로 흘러내린 토사에 발이 빠져 움직이지 못하던 시민을 소방대원들이 구조하고 있다. 2026.8.17 경남소방본부 제공 연합뉴스 17일 경남 거제시 한 아파트 주변 하천이 이날 내린 비로 불어나 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 하천 범람의 직접적 원인은? 비 태풍