[포토] 거제시의 ‘비로 불어난 하천’

싸이 ‘흠뻑쇼’ 불꽃 연기에 프로야구 멈췄다…19분간 경기 중단

결혼반지 끼고 다른 여성과 호텔로…유명 투수, 결국 불륜 인정

“한국 출신이 제일 못생겼다” 상금 700만원… 50년 역사 ‘개 선발대회’ 정체는?

이천수 “축협 안마시술소 법카, 나라 망신…선수로서 많이 쪽팔린다”

빽가 “외증조부, 진희창 선생”…22년만에 밝힌 이유

“대통령님 감사합니다” 해놓고 현수막엔 ‘이제명’…무안군의회 황당 실수

“호날두 이혼해도 ‘1.7조원’ 재산분할은 없다”…혼전계약서 유출

황재균, 살 빠지고 뭐하나 봤더니…강미나와 ‘이곳’서 포착

김주하 “전남편, 딴 데서 자식까지 낳아”…강부자도 당황

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

김주환·서진솔·하종민 기자 ‘셀프 면죄부’ 의원님… 청렴엔 예외 없어야

서울 김지예·서진솔·유규상·세종 김우진·창원 이창언·포항 김형엽·대구 민경석 기자, 워싱턴 임주형·도쿄 명희진 특파원창간기획팀 쉬는 청년을 실무 인재로… 기업이 키우니 달랐다

쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다

정회하 기자 장윤기 사건 둘러싼 경찰 내부 진실공방…칼끝은 지휘부로

박재홍 기자 조선 서울~부산 잇던 영남대로 위에… 강남 개발의 역사 오롯이 담은 길

유승혁·이지 기자 40도는 ‘뉴노멀’… 폭염 위험지도 만들고 대피공간 확보하라

워싱턴 임주형 특파원 ‘기생충 공포’ 美 15개주로 집단 감염 확산…양상추 한 장이 흔든 식탁

박성국 문화체육부 기자 폭염에 무리한 러닝은 금물… 실내운동으로 체력 충전하자

정연호 기자 “제 손으로 아이들 숨 끊어야”… 여우고개 백골 자매 비정한 천륜

듣는 그날의 사건현장

하종훈 기자 “다시 태어나도 화장품”…‘K뷰티 뿌리’ 피란길에도 향료 챙긴 서성환

김경두 기자 “산후조리원비 냈다면 필독”… 억대 연봉자도 세금 돌려받는 ‘출산 세테크’

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

이주원 기자 “北 5만명 러시아 추가 파병” 안보 위협 키우는 젤렌스키…정부는 신중, 왜?

조희선 기자 ‘트럼프 저격수’ 스페인 총리, 왜 유럽 극우의 표적 됐나

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 우리의 현존은, 무한한 복제와 영원한 과거의 반복일지도

오경진의 폐허에서 무한으로

세종 강주리 기자 잇단 공무원 자살에 뒤숭숭한 관가…지난해 자살 순직 요청 49명, 3명 중 2명은 탈락 왜

도쿄 명희진 특파원 드래곤볼·원피스·귀멸 키운 日 ‘소년점프’…만화 대국도 100만부 무너졌다

글·사진 박상준 여행작가 기도, 나를 기다리는 쉼… 한 줌의 고요가 내려앉는다

유용하 과학전문기자 폐, 신장 20대부터 급속하게 늙는다…AI로 장기 나이 읽는다

박효준·한지은 기자 따릉이·타슈·타랑께·누비자…전국 공영자전거 안전관리 기준 통일한다

유용하 과학전문기자 AI도 사람처럼 눈치보고 다수 의견 따른다

권훈 전문기자 KLPGA 서교림, 시즌 3승으로 다승 공동1위에 대상 포인트도 1위

[지방시대] 혁신도시의 완성, 남은 것은 ‘기능’이다 / 김희수 전북도의회 의장

[의정광장] 잠실MICE 주민친화형으로 조성돼야 / 이성배 서울시의회 부의장

[세종로의 아침] 부동산 정상화의 목표 / 허백윤 산업부 기자(차장급)

[서울광장] 외교관이 의전만 잘하면 되나 / 김미경 논설위원

[홍기빈의 미래완료] 프란체스카 홍을 보라 / 홍기빈 글로벌정치경제연구소 소장

[노정태의 뉴스 인문학] 청년에게 폐버스 임대주택?… 이것은 인종차별이나 마찬가지 / 노정태 작가·경제사회연구원 전문위원

[길섶에서] 사라지는 것들 / 서동철 논설위원

[서울 on] ‘새로운 헬레네’를 위하여 / 오경진 문화체육부 기자

[데스크 시각] 새로운 산업 장벽의 시대, 한국은 / 하종훈 산업부 차장

기사에서 언급된 하천 범람의 직접적 원인은?

기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!

17일 경남 거제시 한 아파트 주변 하천이 이날 내린 비로 불어나 있다.온라인뉴스부

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