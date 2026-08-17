제주 성산 이틀새 최고 302㎜ 폭우… 17일 오전 ‘물폭탄’ 주의보

제주 서귀포시 중산간 호우특보 강화

진달래밭 323.5㎜ 등 한라산 많은 비

구좌 169·우도 174.0㎜ 등 동부권 폭우

17일 시간당 30~50㎜ 안팎 강한 비 예상

축대·옹벽 붕괴, 농작물 피해 등 대비해야

이미지 확대 지난 16일 낮 12시쯤 516도로 숲터널에서 폭우로 인해 나무가 쓰러져 차량통행이 중단됐으나 오후 12시 45분쯤 수목을 절단해 이동조치를 하고 있다. 제주도소방안전본부 제공

이미지 확대 16일 제주시 구좌읍 한 도로에서 토사가 유출돼 소방대원들이 도로를 점령한 흙을 치우고 있다. 제주도소방안전본부 제공

세줄 요약 제주 호우특보 확대·강화

이틀 새 300㎜ 안팎 폭우

시간당 50㎜ 강한 비 예보

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제주지역에 많은 비가 내리는 가운데 호우특보가 확대·강화됐다. 17일 오전까지 일부 지역에는 시간당 50㎜ 이상의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보돼 각별한 주의가 요구된다.제주지방기상청에 따르면 17일 오전 현재 호우경보는 제주시 동부와 서귀포시 동부·중산간에 발효됐다. 제주도 산지와 제주시 서부·북부·중산간, 서귀포시 남부에는 호우주의보가 내려졌다. 제주도 남동쪽 안쪽 먼바다에는 풍랑주의보가 발효됐다.지난 15일 0시부터 17일 오전 3시 40분까지 주요 지점 누적 강수량은 진달래밭 323.5㎜, 한라산남벽 318.5㎜, 성판악 195.0㎜, 영실 186.5㎜, 제주가시리 196.0㎜, 한남 176.0㎜, 송당 130.0㎜ 등으로 집계됐다. 해안에서도 성산수산 302.5㎜, 우도 174.0㎜, 구좌 169.0㎜, 표선 132.0㎜ 등의 비가 내렸다.특히 이날 오전까지 제주도에는 시간당 30~50㎜, 일부 지역에서는 50㎜ 이상의 매우 강한 비가 내릴 것으로 전망됐다. 오전 9시부터 낮 12시까지도 시간당 20~30㎜의 강한 비가 이어질 가능성이 있다.17일 늦은 밤까지 예상 강수량은 제주도 전역 30~80㎜이며, 많은 곳은 100㎜ 이상이다. 18일에도 이른 새벽부터 늦은 오후 사이 가끔 비가 내리겠으며, 예상 강수량은 5~20㎜다.기상청은 강한 비와 함께 돌풍, 천둥·번개가 나타나는 곳이 있겠다며 시설물 관리와 안전사고에 주의를 당부했다. 특히 축대와 옹벽 붕괴, 산지·절개지 토사 유출, 농작물 피해 등에 대비해야 한다고 강조했다.도로에서는 빗길 미끄럼과 급격한 가시거리 감소에도 주의가 필요하다. 중산간 이상 지역을 중심으로 가시거리 200m 미만의 매우 짙은 안개가 끼는 곳도 있을 것으로 예상돼 차량 운행 시 감속 운행이 요구된다.바람도 강하게 불겠다. 17일 제주도에는 순간풍속 시속 55㎞(15m/s) 안팎의 강풍이 부는 곳이 있겠다.기상청은 이날 서해상에서 북동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받다가 오후부터 북태평양고기압 가장자리에 들겠으며, 18일부터 20일까지도 북태평양고기압 가장자리의 영향을 받을 것으로 전망했다.제주 강동삼 기자