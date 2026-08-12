900㎏ 폐비닐에 깔린 70대 끝내 숨져… 지게차 하역작업 돕다가 사고

세줄 요약 나주 공장서 70대 작업자 폐비닐에 깔려 사망

지게차 옆 하역 보조 중 900㎏ 폐비닐 사고

경찰, 중대재해수사팀 이관해 경위 조사

이미지 확대 119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB

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전남광주 나주의 한 공장에서 70대 작업자가 폐비닐에 깔려 숨지는 사고가 발생했다.12일 전남광주소방본부에 따르면 전날 오후 6시 23분쯤 나주시 공산면 한 재생 플라스틱 소재 물질 제조공장에서 A씨가 폐비닐에 깔렸다.사고를 당한 A씨는 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.A씨는 당시 지게차 옆에서 무게 900㎏가량의 폐비닐 하역 작업을 돕다가 떨어진 폐비닐에 사고를 당한 것으로 파악됐다.경찰은 기초조사를 마친 뒤 사건을 전남경찰청 중대재해수사팀으로 이관해 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.이정수 기자