제주 골프장에 100㎏ 멧돼지 출몰 소동… 엽사 출동 사살

이용객들 대피… 인명피해 없어

이미지 확대 10일 오전 8시 49분쯤 서귀포시 표선면 성읍리의 한 골프장에서 멧돼지 1마리가 출몰했다. 제주도소방안전본부 제공

세줄 요약 제주 골프장에 100㎏ 멧돼지 출몰 소동

이용객 대피, 소방·경찰 현장 안전조치

엽사 출동해 사살, 인명 피해는 없음

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제주의 한 골프장에 무게 100㎏가량의 멧돼지가 나타나 골프장 이용객들이 대피하는 소동이 벌어졌다. 멧돼지는 출동한 엽사에 의해 사살됐다.10일 제주도 소방안전본부 등에 따르면 이날 오전 8시 49분쯤 서귀포시 표선면 성읍리의 한 골프장에서 멧돼지 1마리가 출몰했다는 신고가 119에 접수됐다.신고자는 “멧돼지가 골프장 코스에 계속 머물며 먹이를 먹고 있다”고 신고한 것으로 전해졌다.소방당국은 오전 8시 53분쯤 경찰과 공동 대응에 나서 골프장 이용객들을 안전한 곳으로 대피시키는 등 현장 안전조치를 했다. 이어 엽사에게 출동을 요청했다.엽사는 오전 9시 19분쯤 현장에 도착해 골프장 내 멧돼지를 사살했다.이번 멧돼지 출몰로 인한 인명 피해는 발생하지 않았다.제주 강동삼 기자