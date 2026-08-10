“몸 안 좋아” 쉬러 간 외국인 여성, 숨진 채 발견… 밭일하다 실종 하루만

세줄 요약 여주 농가 밭일 중 외국인 여성 실종 뒤 사망 발견

휴식하러 간 뒤 28시간여 만에 수풀에서 발견

경찰, 지병·온열질환 가능성 두고 사인 조사

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경기 여주에서 밭일을 하던 중 실종됐던 30대 외국인 여성이 하루 만에 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.10일 경찰과 소방당국 등에 따르면 지난 8일 오후 7시쯤 여주시 세종대왕면의 한 농가 주변 수풀에서 외국인 노동자 A씨가 사망한 상태로 발견됐다.A씨는 하루 전인 지난 7일 오후 3시쯤 농장에서 밭일을 하던 중 ‘몸이 좋지 않다’며 휴식을 취하러 간 뒤 사라진 것으로 전해졌다.경찰은 농장주로부터 실종 신고를 접수하고 소방당국과 함께 수색을 벌인 끝에 28시간여 만에 숨져 있는 A씨를 발견했다.A씨는 8개월 체류 조건으로 계절근로자 비자로 입국했던 것으로 전해졌다.경찰은 A씨의 지병 여부 등을 확인하고 시신을 부검해 정확한 사인을 밝힐 방침이다.한편 A씨가 숨진 지역은 지난 3일부터 폭염중대경보가 발령된 상태였으며, 실종 시점의 기온은 36.2도를 기록한 것으로 나타났다. A씨가 온열질환으로 숨졌는지는 아직 파악되지 않았다.이정수 기자