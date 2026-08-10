5살 여아 몸 곳곳에 멍… 20대 친부 긴급체포

세줄 요약 동두천서 5살 딸 학대 혐의 친부 긴급체포

가정폭력 신고 뒤 출동, 멍 든 아동 발견

응급처치 후 병원 이송, 학대 경위 조사

이미지 확대 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB

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경기 동두천에서 5살 딸을 학대한 혐의를 받는 20대 남성이 체포됐다.동두천경찰서는 아동복지법상 아동학대 혐의로 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 10일 밝혔다.경찰에 따르면 이날 오전 2시쯤 동두천시 생연동의 한 주택에서 ‘아이가 가정폭력을 당한 것 같다’는 신고가 접수됐다.현장에서는 피해 아동인 B양이 몸에 여러 개의 멍이 있는 상태로 발견됐으며, 응급처치를 받은 뒤 병원으로 이송됐다.B양은 친부인 A씨, 계모와 함께 생활해온 것으로 전해졌다.경찰은 B양의 부상 상태 등을 토대로 A씨가 B양을 학대한 것으로 보고 긴급체포했다.경찰은 A씨를 상대로 구체적인 학대 경위와 범행 동기 등을 조사하고 있다.이정수 기자