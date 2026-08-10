운전 중 시비 붙자 엽총 꺼내 보인 50대…경찰 조사

세줄 요약 운전 중 시비 끝 엽총 꺼내 보여준 혐의

창원 도로서 50대 남성 특수협박 조사

총기 면허·정상 출고 확인, 총기 압수

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB

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운전 중 시비가 붙은 다른 운전자에게 차량에 있던 엽총을 꺼내 보여준 50대 남성이 경찰 조사를 받고 있다.경남 창원서부경찰서는 특수협박 혐의로 50대 A씨를 입건 전 조사하고 있다고 10일 밝혔다.A씨는 전날 오후 10시 30분쯤 창원시 의창구의 한 도로에서 30대 운전자 B씨와 시비가 붙은 뒤 자신의 차량에 있던 엽총을 꺼내 보여주며 공포심을 유발한 혐의를 받는다.당시 두 사람은 나란히 주행하던 중 시비가 붙었으며, 이후 차량을 세우고 언쟁을 벌이는 과정에서 A씨가 엽총을 꺼내 보여준 것으로 경찰은 파악했다.A씨는 사건 직후 경찰에 임의동행돼 조사받은 뒤 귀가했다. 엽총은 경찰이 압수했다.경찰 조사 결과 A씨는 총기 소지 관련 면허를 보유하고 있었다. 해당 엽총도 파출소에서 정상적으로 출고한 것으로 확인됐다. 음주운전이나 무면허 운전 혐의는 없는 것으로 파악됐다.경찰은 A씨를 상대로 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 위반 여부와 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 입건할 방침이다.창원 이창언 기자