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경인고속도로서 차량 4대 추돌…7세 남아 등 4명 부상

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하승연 기자
수정 2026-08-09 15:22
입력 2026-08-09 14:33
세줄 요약
  • 경인고속도로 인천 방향 4중 추돌 발생
  • 아반떼 추돌 뒤 연쇄 충돌로 4명 부상
  • 경찰, 전방 주시 태만 여부 조사
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경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


인천시 부평구 경인고속도로 인천 방향에서 차량 4대가 추돌하는 사고가 발생했다.

9일 오후 1시 13분쯤 인천시 부평구 경인고속도로 인천 방향 13㎞ 지점에서 50대 남성 A씨가 몰던 아반떼 차량이 앞서가던 K5 승용차를 추돌했다.

사고 충격으로 밀려난 K5 차량이 앞에 있던 승용차와 스포츠유틸리티차(SUV)를 잇따라 들이받았다.

이 사고로 SUV 운전자와 동승자인 7살 남자아이 등 4명이 다쳐 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 A씨의 전방 주시 태만으로 사고가 난 것으로 보고 경위를 조사하고 있다.



경찰 관계자는 “부상자들은 경상으로 분류했다”며 “사고 여파로 한때 1㎞가량 차량 정체가 있었다”고 전했다.

하승연 기자
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