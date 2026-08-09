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부산 아파트서 에어컨 실외기 과열 추정 화재…인명피해 없어

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이창언 기자
이창언 기자
수정 2026-08-09 14:08
입력 2026-08-09 14:08
세줄 요약
  • 부산 해운대구 아파트 실외기실 화재 발생
  • 주민 50여 명 대피, 인명피해는 없음
  • 소방, 에어컨 실외기 과열 원인 조사
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화재 현장. 2026.8.9. 부산소방본부 제공
화재 현장. 2026.8.9. 부산소방본부 제공


부산의 한 아파트 에어컨 실외기실에서 불이 나 주민 50여 명이 대피하는 소동이 빚어졌다.

9일 부산소방재난본부에 따르면 전날 오후 11시 48분쯤 부산 해운대구 한 아파트 3층 에어컨 실외기실에서 불이 났다.

불은 소방서 추산 200여만원의 재산 피해를 내고 30여 분 만에 꺼졌다.

화재 당시 집 안에 있던 주민 3명을 포함해 아파트 주민 50여 명이 건물 밖으로 대피했으며, 인명피해는 발생하지 않았다.

불이 난 실외기실에는 캠핑용품 등이 보관돼 있던 것으로 알려졌다.



소방당국은 에어컨 실외기 과열로 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인과 경위를 조사하고 있다.

부산 정철욱 기자
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