제주 한경면 양돈장 정화조서 외국인 근로자 2명 숨져

조수리 양돈장서 사고… 30대 베트남인·네팔인 심정지

이미지 확대 8일 오전 7시 56분쯤 외국인 근로자 2명이 제주시 한경면 조수리 양돈장 정화조에 빠지는 사고가 발생해 소방대원들이 구조하고 있다. 제주도소방안전본부 제공

세줄 요약 제주 한경면 양돈장 정화조서 근로자 2명 사망

베트남·네팔 국적 30대 남성, 심정지 구조

경찰, 사고 경위와 안전수칙 준수 여부 조사

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제주의 한 양돈장 정화조에서 외국인 근로자 2명이 숨지는 사고가 발생했다.8일 제주도소방안전본부 등에 따르면 이날 오전 7시 56분쯤 제주시 한경면 조수리의 한 양돈장에서 “정화조 안에 사람이 빠졌다”는 신고가 접수됐다.사고를 당한 근로자는 베트남 국적의 30대 남성과 네팔 국적의 30대 남성 등 2명이다.사고가 난 정화조는 가로·세로 각각 5m, 높이 5m 규모로, 내부에는 분뇨가 약 50%가량 차 있었던 것으로 파악됐다.신고를 접수한 소방은 오전 7시 57분쯤 경찰과 공동 대응에 나섰으며, 오전 8시 7분쯤 현장에 도착했다. 당시 정화조 내부에서는 구조 대상자들이 보이지 않았고, 소방 구조대원들은 보호장비를 착용한 뒤 내부 수색에 들어갔다.소방대원들은 오전 8시 47분쯤 근로자 1명을 구조한 데 이어 8시 54분쯤 나머지 1명도 구조했다. 두 사람 모두 심정지 상태였다.구조대는 현장에서 심폐소생술 등 응급처치를 실시한 뒤 오전 9시 2분쯤 병원으로 이송했다. 두 근로자는 오전 9시 29분쯤 병원에 도착했지만 끝내 숨졌다.경찰은 정확한 사고 경위와 함께 작업 과정에서 안전수칙이 제대로 지켜졌는지 등을 조사하고 있다.제주 강동삼 기자