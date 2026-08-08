교회서 성인들과 지내던 어린이 사망…“침대에 묶여 있었다” 목격자 진술

천안 11세 사망…경찰, ‘학대치사’ 여부 수사

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

세줄 요약 천안 교회서 11살 어린이 의식저하 뒤 사망

경찰, 함께 지낸 성인 3명 아동학대치사 조사

‘침대에 묶였다’ 목격자 진술과 상처 확인

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충남 천안의 한 교회에서 의식이 떨어진 채 발견된 어린이가 병원으로 옮겨진 뒤 숨진 사건과 관련해 경찰은 이 어린이와 함께 지낸 성인들을 상대로 수사하고 있다.충남경찰청은 8일 A(11)군이 거주했던 교회에 있던 성인 3명을 대상으로 아동학대치사 등 혐의 적용 여부를 두고 조사하고 있다고 밝혔다.A군은 지난 5일 8시 49분쯤 천안시 한 교회에서 고열과 의식저하 증세를 보여 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 3시간여 만에 숨졌다. 의료진이 A군의 몸에서 학대를 의심할 만한 정황을 발견한 후 경찰에 신고했다.소방당국은 ‘아이가 아프다’는 교회 측의 신고를 받고 현장에 출동했으며, 당시 교회에는 A군과 성인 3명이 있었다. 이들 성인은 A군과 함께 교회에서 지낸 것으로 알려졌다.국립과학수사연구원은 A군의 시신을 부검한 결과 골절 등 특이 소견은 발견되지 않았다는 1차 구두 소견을 경찰에 전달했다.다만 국과수는 병원 이송 당시 체온이 높았고 탈진 증상이 있었던 점, 신체 일부에 육안으로 확인되는 상처 등을 토대로 정밀 감정을 하고 있다. 최종 결과는 3주~1개월 뒤에 나올 전망이다.경찰은 특히 “A군이 침대에 묶여 있었다”는 목격자 진술을 확보하고 학대 행위 여부를 추궁하고 있다.A군은 태어난 이후 사망할 때까지 줄곧 이 교회에서 지낸 것으로 조사됐다. 외할머니 등은 간헐적으로 교회에 오갔던 것으로 알려졌다.윤예림 기자