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중앙선 넘은 카니발, 차량 4대 연속 충돌… 운전자 숨지고 5명 다쳐

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이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-08-07 14:44
입력 2026-08-07 12:56
세줄 요약
  • 화정역 인근 카니발 연석 충돌 후 중앙선 침범
  • 맞은편 차량 4대 연쇄 충돌, 운전자 사망
  • 승합차 탑승자 포함 5명 부상, 경찰 조사
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7일 오전 전남광주 서구 화정동 화정역 인근 도로에서 차량 4대가 연쇄 추돌하는 사고가 발생해 경찰과 소방대원들이 구조 작업을 벌이고 있다. 광주소방본부 제공
7일 오전 전남광주 서구 화정동 화정역 인근 도로에서 차량 4대가 연쇄 추돌하는 사고가 발생해 경찰과 소방대원들이 구조 작업을 벌이고 있다. 광주소방본부 제공


전남광주 서구 화정역 인근에서 도로 연석에 부딪힌 뒤 중앙선을 넘은 카니발이 차량 4대와 잇따라 충돌해 카니발 운전자가 숨지고 5명이 부상을 입는 사고가 발생했다.

7일 광주 서부경찰서 등에 따르면 이날 오전 9시 20분쯤 전남광주 서구 화정동 화정역 인근 편도 4차로 도로에서 4차선을 달리던 카니발 차량이 원인을 알 수 없는 이유로 도로 연석에 부딪힌 뒤 중앙선을 침범했다.

카니발은 이후 맞은편에서 오던 스포츠유틸리티차(SUV)와 승용차, 택시, 승합차 등 4대와 차례로 충돌했다.

이 사고로 카니발 운전자 A(40대)씨가 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌다.

마지막으로 부딪힌 승합차에 타고 있던 30대 남성은 골절 등의 큰 부상을 입었다. 승합차 탑승자인 30대 여성 1명과 어린이 2명, 다른 차량 탑승자 등 모두 5명이 다쳐 인근 병원에서 치료받고 있다.



경찰은 차량 블랙박스 및 동승자 조사 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

이정수 기자
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